Splinter Cell Remake – Un pas de plus vers une officialisation

D’après le leaker Visceral, un remake du premier Splinter Cell serait en développement chez Ubisoft. Il aurait également dévoilé des fonctionnalités de gameplay innovantes basées sur le raytracing. En accord avec ces révélations, l’intelligence artificielle du jeu serait capable de repérer Sam Fisher depuis son reflet dans une flaque d’eau ou bien même d’après son ombre en fonction des éclairages.

Outre le raytracing visuel, les ennemis pourraient également avoir une ouïe beaucoup plus fine, et vous localiser en fonction du son que vous faites, marcher dans un terrain boueux ou bien un sol en bois donnerait une indication sur votre position. Assurément, si les rumeurs sont fondées, le genre de l’infiltration va subir une petite révolution. Attention, Ubisoft n’a pas encore confirmé ces propos, rien n’est donc certain à l’heure actuelle.

Dans une époque à laquelle les remakes font parfois sens (Resident Evil 4, Final Fantasy VII) et parfois un peu moins (Last of Us ou n’importe quel Call of Duty depuis 2007), on ne peut qu’attendre de la part d’Ubisoft le respect d’une de ses franchises phares. Il faut également dire qu’aucun Splinter Cell n’est sorti depuis plus de 10 ans, les fans seront donc exigeants et Ubisoft, attendu au tournant.

Sorti en 2002, le jeu originel n’est pas connu de tous et c’est en ce sens qu’un remake est de bon aloi. Faire redécouvrir aux nouvelles générations un titre de renom tout en poussant la proposition pour les plus vieux s’avère être une riche idée. Et si le tout fait avancer le genre de l’infiltration, nous ne pourrons qu’applaudir.

Déjà reconnu à l’époque pour être un jeu qui repoussait les limites technologiques, gestion de la lumière pour se camoufler, texture d’objets flottants, il n’est pas anormal pour la licence de revêtir le costume de vitrine technologique à nouveau.

Après un Assassin’s Creed Mirage mollement accueilli, un Skull and Bones presque mort-né et une communication laborieuse sur Star Wars Outlaws, Ubisoft doit confirmer qu’il n’a pas perdu son savoir-faire avec ce Splinter Cell Remake. En juin 2024, le Ubisoft Forward sera nécessairement un moment clé pour l’entreprise. Il est également certain que nous saurons si Sam Fisher reprend du service ou non.