Dead Space 2 Remake – Une suite impossible ?

Alors qu’elle était mise sous silence depuis des années, la licence horrifique d’Electronic Arts était revenue en janvier 2023 par l’entremise d’un remake destiné à dépoussiérer son premier épisode. Un retour qui était sûrement scruté par les fans, qui, dans la foulée, se demandaient sûrement s’il y aurait une suite à cet excercice. Et la réponse qui nous parvient aujourd’hui est loin d’être porteuse d’espoir.

Tout est parti d’une rumeur émise par un habitué de l’exercice, Jeff Grubb (via Giant Bomb). Ce dernier avançait que le projet de suite voulu par Motive, notamment mis en surface par les sources de Bloomberg, se serait heurté à la décision d’Electronic Arts. L’éditeur américain, refroidi dans leur enthousiasme par le nombre assez décevant de vente de Dead Space Remake, aurait été peu convaincu quant à la nécessité immédiate de s’essayer une fois encore avec la licence et aurait ainsi figé cette séquelle.

Une déclaration qui n’aura pas tardé à être démentie par Electronic Art lui-même, lequel éditeur a déclaré « cette histoire comme infondée ». Néanmoins, une nouvelle information lui donnera tort et rejoindra la version initiale. Émise par le développeur, Motive, elle nous apporte même quelques nouveaux détails intéressants.

Comme semble nous l’apprendre le studio, un nouveau projet avait bel et bien été pensé. Cependant, il ne s’agissait pas de transposer vers une forme plus moderne la suite originale sortie en 2010, mais plutôt de donner naissance à un tout nouvel opus. Ce qui, tel que l’envisageait Grubb donc, ne verra simplement pas le jour. Toute tentative de plan, allant dans ce sens, aurait effectivement été abandonné au printemps dernier, et ce, pour la raison évoquée plus tôt : les ventes jugées décevantes de Dead Space Remake.

Une toute nouvelle idée originale aurait certainement était intéressante. En tout cas, cela aurait eu le mérite de casser le sentiment de déjà-vu que nous avons notamment pu ressentir dans le précédent remake. Toutefois, le risque aurait forcément été un peu plus conséquent. Surtout quand l’on connaît la direction prise par la trilogie initiale.

Pour autant, nous pouvons nous en douter, Dead Space ne sera certainement pas abandonné, juste temporairement écarté. À l’heure qu’il est, il ne constitue pas une priorité pour EA et… pour Motive, qui, tel qu’il nous a rappelé il y a peu, est d’ores et déjà sur des projets ambitieux dont le prochain Battlefield (en compagnie de Dice et Criterion) ainsi qu’Iron Man.