Faut-il s’attendre à un Dead Space Remake 2 ?

Maintenant que le cauchemar de l’USG Ishimura est terminé, on est en droit de se questionner sur la suite des aventures d’Isaac Clarke : aurons-nous droit à Dead Space Remake 2 ? Prenant place sur la lune Titan, le plus grand satellite naturel de Saturne, Dead Space 2, sorti en 2011, était certes en deçà du premier épisode mais proposait une solide expérience aux environnements variés, le tout sans perdre de son identité. C’est à partir du troisième opus que la saga a réellement perdu en qualité pour se terrer dans une torpeur. Attention, l’information qui va suivre est à prendre avec beaucoup de recul étant donné son simple état de rumeur.

Des joueurs ont déniché un easter egg lors d’une partie New Game Plus sur Dead Space Remake. Dans ce mode, des journaux inédits font leur apparition. Parmi eux, un échange d’ e-mails entre deux employés à la recherche de nouvelles opportunités d’emploi en raison du « démantèlement » qui est censé se produire au cours de l’année suivante. Les deux collègues mentionnent alors une opportunité de travail sur Sprawl ou Titan. Sprawl est une station de Titan. Il s’agit ni plus ni moins du terrain de jeu de Dead Space 2. Avons-nous affaire à un message caché de la part des développeurs ? La question est permise.

Maintenant, un second épisode pourrait être envisageable si et seulement si les ventes de Dead Space Remake s’avèrent à la hauteur des objectifs fixés. Pour le moment, aucune information officielle sur les ventes n’a été communiquée. Il faudra donc se montrer patient et scruter les prochains chiffres publiés par l’éditeur EA. Même si nous avions véhiculé une forte position sur ce remake (à lire dans notre critique), on n’a aucun doute quant à son succès tant le jeu reste exceptionnel.

Pour revenir au message caché, cela nous fait penser à celui issu d’Hi-Fi Rush et du potentiel retour d’Evil Within. Comme disait l’adage, le diable est dans les détails…