Dead Space – Un film en préparation ?

Un film tiré de Dead Space, c’est John Carpenter en personne qui lance la rumeur ! En effet, c’est ce qu’a déclaré le réalisateur culte de Halloween (1978), New York 1997 (1981), The Thing (1982), Invasion Los Angeles (1988) ou encore Ghost of Mars (2001), pour ne pas citer ses autres films. Bref, toute la liste est culte ! Alors qu’il fête aujourd’hui même son soixante-quinzième anniversaire (qu’on lui souhaite joyeux), Carpenter s’est ainsi entretenu avec la revue Variety, à laquelle il a notamment déclaré :

« Je suis un grand fan de jeux vidéo, alors je joue à tout ! J’étais en train de me renseigner sur les nouvelles caméras numériques RED, et la conversation a dévié sur le fait que j’adorerais faire un film Dead Space. C’est alors que tout le monde s’est mis à répondre : « Oh ? Et vous allez le faire quand ? Je crois qu’il y a déjà un autre réalisateur sur le projet. » Et personne ne m’a demandé de le faire. Donc à moins qu’on ne me le demande, je ne le ferai pas. Mais il y a une nouvelle version de Dead Space qui sort en janvier, et je serai là ! » – John Carpenter, lors d’une interview avec Variety, traduite par la rédaction.

Bien entendu, on voit le niveau de rumeur de cette information : John Carpenter, qui n’est lié ni de près ni de loin à l’éventuel projet, raconte l’avoir entendu de la bouche de quelqu’un qui n’est, lui non plus, absolument pas lié à l’affaire, et qui l’a lui-même probablement entendu de la bouche de quelqu’un d’autre… L’homme qui a vu l’homme qui a vu l’homme qui a vu l’ours, quoi…

Cependant, une adaptation en film de Dead Space ne serait pas non plus complètement incongrue. Effectivement, le jeu lui-même s’inspire énormément du cinéma, les films Alien en tête, à la fois pour son scénario, ses décors, son ambiance, mais aussi dans sa mise en scène : la caméra épaule, les « screamers »… Et voir Dead Space sur grand écran ne serait qu’un juste retour des choses. Enfin, sur grand écran… Soyons réalistes : sans trop s’éloigner du matériau d’origine, il y a probablement de quoi faire un DTV sympathique.

En attendant cette sortie hypothétique, le remake de Dead Space sort lui de façon certaine ce 27 janvier. Et rappelons que le jeu original sorti en 2008 reste assez étonnamment d’excellente tenue, assisté par le « boost » que lui offrent automatiquement les consoles de la nouvelle génération, et est disponible via EA Play, soit sans supplément pour les abonnés au Game Pass Ultimate !