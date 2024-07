Titre multijoueur arrivé en fanfare en février dernier sur PlayStation 5 et PC, Helldivers 2 a été le carton inattendu de 2024, réunissant un nombre conséquent de joueurs. Néanmoins, il semblerait que son temps de gloire soit légèrement passé. Mais rien n’est perdu et l’occasion de briller de nouveau va bientôt se présenter. C’est que son développeur (Arrowhead Game Studios) planifie l’apport imminent de nouveaux contenus et activités via une mise à jour on ne peut plus importante nommée L’escalade de la Liberté.

Prévue pour le 6 août, cette update viendra en quelque sorte redonner un nouveau souffle. Au programme, avant tout, l’ajout de missions inédites (à l’instar de la « récupération de vers »), mais aussi l’apparition d’un nouveau mode de difficulté (montant dès lors jusqu’au niveau 10), de quoi apporter du défi supplémentaire. Le péril sera donc plus grand, c’est inévitable ; mais les récompenses, elles, ne seront que plus appréciables.

L’autre chose notable se situe du côté des ennemis, qui gonfleront quelque peu leur rang avec de nouveaux venus, que le PlayStation Blog ou la vidéo diffusée ( t rapportée ci-dessous) nous dévoilent légèrement. Des ennemis parmi lesquels se trouveront des adversaires redoutables et imposants, dont un opposant issu (et apparemment apprécié par les fans) de la première itération sortie pour la première fois en 2015 : l’Empaleur aux tentacules meurtrières.

Et, outre ces nouvelles créatures, Helldivers 2 aura également une nouvelle carte à proposer. Ainsi, on nous invitera à fouler une terre pleine de mystères et de dangers : les marais. Un endroit dans lequel l’obscurité est légion et la visibilité restreinte. Autant dire que, dans une terre où les assauts peuvent survenir à chaque coin, la prudence sera de mise.

En parallèle de ces ajouts de contenu, la mise à jour visera également un petit défaut gênant pour les joueurs, qui se retrouvent pénalisés lors d’un retrait soudain d’un autre participant au cours d’une partie. Pour ceux-là, les développeurs ont mis en place un dispositif qui leur permettront de conserver leur butin.

Une amélioration qui sera, à l’avenir, accompagnée de bien d’autres, comme nous laisse envisager les développeurs, qui, selon leur propres mots, ont à cœur de fournir une expérience de jeu sans cesse améliorée. En tout cas, une chose est sûre, Helldivers 2 ne s’arrêtera pas à cette escalade de la liberté, Arrowhead Game ayant apparemment (de leur aveu) d’autres surprises en réserve.