Helldivers 2 – Une polémique génère du review bombing

Depuis sa sortie en février dernier sur PlayStation 5 et Steam, Helldivers 2 n’a reçu de la part de la presse et des joueurs que des éloges, faisant de lui non seulement une grosse surprise, mais aussi l’un des tout meilleurs jeux de ce début d’année. Le titre d’Arrowhead Studios bénéficie en plus d’un suivi impeccable, recevant mise à jour sur mise à jour, ce qui a permis, au-delà de ses qualités intrinsèques, de voir émerger une réelle communauté. Oui, mais voilà, il fallait bien qu’un petit cheveu dans la soupe vienne créer un drame afin de pimenter un peu les choses.

Et ce drame n’est d’ailleurs lié ni à Helldivers 2 en lui-même, ni à Arrowhead, mais plutôt à Sony et sa politique de comptes. Car s’il n’a attrait qu’à la version Steam, c’est qu’il ne concerne que celle-ci, et s’il n’arrive que maintenant, c’est que de base prévu, l’élément de discorde était jusqu’à présent en stand-by du fait d’un bug qui se devait d’être corrigé. On ne va pas faire durer le suspens plus longtemps, cette première polémique étant liée à la manière dont les joueurs PC vont devoir se connecter au jeu dès le 6 mai pour les nouveaux joueurs et le 4 juin pour les anciens.

En effet, Sony et Arrowhead ont enfin corrigé les bugs serveurs qui ne permettaient pas jusqu’à présent de se connecter à son compte PSN via Steam pour lancer Helldivers 2. À présent que cela a été fait, cette contrainte va donc devenir obligatoire et ceux qui ne possèdent pas de compte PSN seront donc tenus d’en créer un. Cette annonce a fait l’effet d’une bombe dans la communauté, puisque depuis, le jeu est victime, comme beaucoup d’autres avant lui, d’un review bombing assez hallucinant sur Steam avec néanmoins quelques arguments à faire valoir. Recevables ou non, nous vous laissons seuls juges.

Parce que dans notre cas, nous ne sommes pas favorables à ce genre de procédé. Surtout qu’ici présent, cela n’a pour nous pas grand intérêt, car c’est faire procès au jeu et au studio qui le développe, alors que le problème n’est du fait ni du à l’un, ni à l’autre. C’est plutôt vers Sony qu’il faut se tourner pour trouver un coupable, si tant est que devoir juste créer un compte PSN rend l’éditeur japonais coupable de quoi que ce soit. En d’autres termes, ce drama est pour nous totalement injustifié, sauf dans un cas bien précis.

Car si dans les justifications données on peut dénicher diverses choses, comme le fait que certains n’ont tout simplement pas envie de partager certaines informations avec Sony, ou que d’autres déplorent le fait d’être forcés, alors que la plupart ne comprennent pas pourquoi ils devraient avoir un compte PSN pour jouer via Steam, sachant que jusqu’à présent cela n’a jamais eu d’impact négatif sur leur expérience de jeu. Cela n’a même jamais empêché les joueurs PC et PlayStation de se rejoindre sur le champ de bataille. Néanmoins, un cas bien particulier trouve un écho tout autre, puisque dans certains pays, on ne peut pas créer de compte PSN, ce qui priverait nombre de joueurs de Helldivers 2 et oui, c’est une problématique qui se doit d’être soulevée.

Sur son channel Discord, Arrowhead a néanmoins indiqué travailler avec Sony pour trouver une solution à cet épineux problème et précisé que cette décision de rendre un compte PSN obligatoire pour jouer au jeu n’est pas de leur fait, mais de celui de Sony. Sur ce même Discord d’ailleurs, on assiste à une véritable petite guerre entre les joueurs PlayStation et PC, les premiers se moquant des seconds, ne comprenant pas pourquoi, alors que c’était annoncé, ils ont décidé de livrer une bataille à leurs yeux totalement stérile.

Review bombing et excuse du studio

Ceci a eu deux conséquences, un déchainement massif de mécontents sur le Discord officiel de Helldivers 2, ainsi que sur les réseaux sociaux, mais aussi donc un review bombing très important sur Steam. Le jeu qui jusqu’alors y affichait des critiques favorables de la part des utilisateurs, est aujourd’hui affublé du fameux « plutôt négative » qui en l’état est synonyme de jeu assez médiocre sur la plateforme de Valve. C’est bien souvent par ce biais que les joueurs tentent de faire pression sur un studio ou un éditeur pour tenter de faire changer les choses à leur avantage.

Est-ce que cela fonctionne ? Parfois. Est-ce juste ? Dans certains cas, oui. Par exemple, nous comprenions le phénomène lorsqu’il touchait Battlefront II est sa politique de lootbox complètement abusive qui handicapait clairement les joueurs qui ne mettait pas la main au portefeuille, obligeant même de nombreux régulateurs européens à se pencher sur le problème.

Sauf que dans le cas de Helldivers 2, nous ne voyons pas tellement où tout ceci pourrait mener, car on sait déjà que le jeu est très bon et que Sony est généralement assez hermétique à ce genre d’attaque, la firme n’ayant ni reculé sur la tarification de ses jeux, ni sur le fait qu’il faut souvent passer à la caisse pour upgrader un jeu PS4 en version PS5. D’autre part, le titre de Arrowhead joui déjà d’une très forte popularité et ce review bombing ne devrait pas avoir un impact très important sur les ventes.

On peine aussi à croire que la majorité des joueurs Steam vont lâcher ce dernier juste à cause de cette obligation d’avoir un compte PSN pour s’y connecter. Car si sur le court terme, il peut y avoir un léger boycott, sur le long terme, c’est une autre histoire, surtout que si le jeu se voit soldé prochainement sur la plateforme, nul doute que de nouveaux soldats prendront les armes.

Tout ceci a eu une autre conséquence, celle de voir apparaitre sur X un message de la part de CEO d’Arrowhead s’excusant platement pour la gène que cela va occasionner auprès des joueurs Steam, tout en espérant que les notes remonteront avec le temps. Johan Pilestedt déclare donc :

« Ouch, en plein sur les scores critiques (Steam). Eh bien, je suppose que c’est justifié. Désolé pour tout le monde pour la façon dont tout cela s’est déroulé. J’espère que nous nous rattraperons et que nous regagnerons la confiance en continuant à offrir une excellente expérience de jeu. Je veux juste faire de bons jeux ! »

Le monsieur estime donc que cela est justifié et donne raison aux joueurs, une sorte de mea-culpa indirect puisque le studio estime que c’est du fait de Sony. La firme japonaise n’a d’ailleurs pour le moment pas réagi à cette vive polémique et on ne sait pas s’il y aura une déclaration dans les jours à venir, car nul doute que certains de nos confrères ont contacté l’entreprise sans suite. Alors comment tout ceci va finir ? Les joueurs vont-ils avoir gain de cause ? Rien n’est moins sûr et il se pourrait donc que ce review bombing n’ait aucune incidence.