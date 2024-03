Succès de Balatro ou Helldivers 2, naufrages de AAA – L’industrie en pleine mutation ?

Si, comme pendant le championnat de France de foot, on a toujours eu des « petits poucets » qui réussissaient à passer une tête entre deux ou trois AAA, l’actualité des jeux vidéo nous fait nous poser la question d’un phénomène plus profond. C’est Balatro, jeu modeste, réalisé par un développeur solo, qui fait l’unanimité devant le public et la critique, quand, dans le même temps, Suicide Squad, le triple A de chez Warner, bénéficiant du savoir-faire de Rocksteady et d’une campagne de pub digne d’un blockbuster hollywoodien (qu’il est, en fait…), peine-t-à attirer les joueurs.

C’est Ubisoft qui rabote ses prix quelques jours seulement après la sortie de jeux pourtant importants : certains média, étrangers notamment, avaient noté une baisse de prix de Skull & Bones, passé de 70$ à 45$ (même s’il a retrouvé son prix initial depuis), et Prince of Persia: The Lost Crown est actuellement proposé à -30% sur tous les supports sur Amazon… Et le bien informé Billbil-kun annonce un nouveau gros coup de rabot sur les prix des derniers jeux Ubi pendant les soldes Epic Games Store qui débutent demain. Une situation qui rappelle celle connue par Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope, dont les ventes avaient déçu l’éditeur et qui avait vu son prix baisser très rapidement.

C’est The Finals, FPS compétitif à la campagne de communication particulièrement soignée, ainsi que le montre encore le trailer de la saison 2 placé sous le signe des 80’s et de la musique synthwave, mais qui peine à se maintenir dans le top 100 des jeux les plus joués sur Steam.

Mais c’est aussi le succès inattendu d’Helldivers 2, un jeu aux ambitions « moyennes », pas particulièrement poussé par PlayStation, vendu seulement 40€, et qui s’est imposé comme le grand succès du moment. Helldivers 2 qui surprend aussi en étant immédiatement devenu le plus grand succès jamais rencontré par PlayStation sur Steam, devant les hits maison que sont God of War ou The Last of Us, devant aussi… Helldivers 2 sur PS5 ! Le jeu se vend en effet mieux sur PC que sur PlayStation !

De quoi faire réfléchir l’éditeur sur sa stratégie qui consiste à porter ses exclus sur PC avec au minimum un an de décalage par rapport à la sortie console, d’autant plus dans une période où Sony doit renforcer le taux de marge d ses jeux vidéo, tombé à un niveau historiquement bas…

Dans le même ordre d’idée, et sur la console d’en face, un peu avant Helldivers 2, c’est Palworld qui avait surpris tout le monde. Le titre n’était en effet pas tellement attendu (en dehors de la curiosité créée par l’idée d’un « Pokémon avec des flingues »), vu avec un peu de condescendance par la critique, et s’est pourtant écoulé à plusieurs millions d’exemplaires sur PC tout en attirant d’autres millions de joueurs sur le Game Pass, devenant le 3ème jeu le plus joué de l’histoire du service

L’incertitude semble donc s’abattre sur les jeux vidéo AAA, dont les coûts désormais exorbitants les rendent de plus en plus difficilement bénéficiaires, tandis que les indés, à qui l’on avait promis « l’indiepocalypse » semblent sortir leur épingle du jeu. D’un côté, des jeux formatés par des dirigeants de grosses entreprises n’ayant jamais mis les mains sur un pad et qui n’ont pour but que d’être des succès commerciaux , de l’autres, des titres moins ambitieux commercialement, conçus par des développeurs qui avaient probablement les mains un peu plus libres. Une description peut-être un poil caricaturale, mais qui possède aussi son fond de vérité…

Une situation qui, quand on la met en perspective avec les nombreux licenciements que connait l’industrie, et notamment avec ceux opérés par de grands groupes qui ne sont pourtant pas dans des situations d’urgence, nous laisse-t-à penser que les choses ne risquent pas d’évoluer, et que, à moins d’une prise de conscience des grands studios, nous allons devoir subir quelques AAA (voire AAAA) complètement indigents.