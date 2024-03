Helldivers II – Un succès qui change tout ?

C’est la très belle histoire de ce début d’année, et vous n’avez probablement pas pu passer à côté, Helldivers II est un succès tellement inattendu et inespéré, y compris de la part de PlayStation, que certains parlent même, de façon sans doute exagérée, de phénomène. Pour autant, rien ne destinait le titre d’Arrowhead Game Studios à pareille fête, celui-ci n’ayant provoqué que quelques sourires polis à chacune de ses présentations.

Et pourtant, à sa sortie le 8 février dernier, les joueurs ont répondu présent. Tellement que le studio, sans doute pas préparé à un tel engouement, n’avait pas prévu d’assez solides serveurs pour accueillir les milliers de personnes tentant de s’y connecter. Alors, on reste encore loin des deux millions de joueurs simultanés de Palworld (le véritable phénomène de ce début d’année), mais avec un pic à plus de 450 000 joueurs, il est, de loin, le meilleur lancement d’une exclusivité PlayStation sur PC.

Mais ce qui est impressionnant, c’est qu’un mois après sa sortie, le succès d’Helldivers II ne se dément toujours pas, le titre continuant d’atteindre des pics d’affluence autour des 380 000 joueurs simultanés, l’installant à la troisième place des titres les plus joués sur Steam (derrière les inusables Counter Strike 2 et DOTA 2).

Un succès par ailleurs parfaitement entretenu par les équipes d’Arrohead Game Studios qui continuent d’alimenter leur jeu service avec notamment l’implémentation « surprise » de nouvelles créatures à combattre, annoncées de manière humoristique et totalement méta par Johan Pilestedt, PDG du studio suédois. Une manière astucieuse de proposer aux joueurs de découvrir les ajouts en jouant plutôt qu’en lisant un impersonnel patch note.

« J’ai entendu des rumeurs d’insectes volants dans Helldivers II. Je veux réfuter officiellement ces affirmations absurdes. Tout le monde sait que « les insectes ne peuvent pas voler ». Et je ne suis pas le seul à penser cela. Le Ministère de la Vérité reconnaît qu’il s’agit là d’une propagande de sympathisants d’insectes qui veulent laver le cerveau des honnêtes gens. »

Un très beau succès donc qui n’est pas restreint au monde du PC. En effet, au Royaume Uni notamment, Helldivers II était le jeu le plus vendu du mois de février, et la version PS5 représenterai 57 % du total vendu. A ce jour même, selon l’analyste Doug Creutz via Bloomberg, le titre se serait déjà écoulé à plus de 8 millions d’exemplaires (bien qu’aucun chiffre n’ait encore été divulgué par le studio).

Et tout le paradoxe est là. Alors que les dirigeants de PlayStation, après avoir voulu s’engouffrer de plein pied dans la valse des jeux services en quête de leur succès à la Fortnite, puis d’en être revenu la queue entre les jambes, annulant au passage des titres pourtant très attendus (The Last of Us Factions notamment), voilà qu’ils rencontrent le succès dans cette typologie de jeu. Le destin à parfois un drôle de sens de l’humour.

Est-ce là de nature à provoquer une nouvelle volte-face de la part du constructeur nippon ? C’est bien peu probable, cependant, ce succès pourra amener ses dirigeants, et le futur président de la compagnie (toujours inconnu alors que le départ à la retraite de Jim Ryan doit intervenir dans les prochaines semaines), à affiner leur stratégie éditoriale vis-à-vis du PC.

Actuellement, les exclusivités first party de PlayStation mettent entre un et deux ans avant d’atterrir sur PC, avec généralement des succès modestes compte tenu de la puissance des licences. Alors, le fort succès d’Helldivers II sur Steam pourrait rebattre les cartes et il n’est pas dit que pour une prochaine exclusivité, la question d’une sortie conjointe sur console et PC ne soit pas sérieusement envisagée.

Nous n’y sommes évidemment pas encore, mais après le discours des pontes de PlayStation, expliquant qu’il n’y aurait en 2024 aucune suite de jeux majeurs (sous-entendant que de nouvelles licences pourraient quant à elles voir le jour), ne pourrait-on pas imaginer que l’un de ces jeux plus mineurs se retrouve très rapidement disponible sur PC, dans une optique d’expérimentation commerciale ?