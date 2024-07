Helldivers 2 plonge quand The First Descendant cartonne

Trop de shooters multi tue les shooters multi ?

Ils sont nombreux les « Destiny-wannabe », ces jeux de tirs multijoueurs en ligne aux accents de jeu-service, qui rêvent de captiver des joueurs par centaines de milliers pendant des mois, voire des années. Si quelques licences réussissent à tenir sur la longueur, peut-être parce que parmi les premiers arrivés (Destiny, donc, mais aussi Overwatch ou Fortnite…), pour un Helldivers 2, combien de jeux sortent sans manquer d’ambitions, mais de joueurs ?

On se souvient par exemple (ou pas) du Hyper Scape d’Ubisoft, un Battle Royale qui n’aura jamais convaincu et sera débranché rapidement après sa sortie. Malgré une campagne de communication insistante et séduisante, The Finals rencontre lui aussi de véritables difficultés à s’imposer dans le top 100 Steam.

Le succès d’Helldivers 2 fut donc une énorme surprise. Considéré par son éditeur même comme un jeu « mineur » (ainsi qu’en témoigne le peu de marketing et le positionnement tarifaire du jeu), le titre est dès sa sortie devenu le hit emblématique de PlayStation, devant des grosses machines comme les Final Fantasy. Mieux encore, Helldivers 2 a atteint des scores inédits sur PC, où il est le plus grand succès d’un jeu PlayStation distribué sur Steam.

Mais l’industrie du jeu vidéo est une mégalopole surpeuplée où tout va à 100 à l’heure, et à peine le temps pour un titre de s’installer qu’un autre vient réclamer sa place. C’est ainsi qu’avec la sortie de The First Descendant, ce sont moins de 5% des joueurs d’Helldivers 2 qui étaient là dans les grandes heures du jeu qui sont encore connectés. Au moment où nous rédigeons ces lignes, un peu moins de 20 000 joueurs sont connectés sur Steam quand le record est à presque 460 000. Ouch !

Dans le même temps, The First Descendant, sorti début juillet, fête ses 10 millions de joueurs (avec un pic à « seulement » 265 000 joueurs, pour le comparer à Helldivers 2). Il a pour lui d’être free-to-play, et parmi les 10 millions, de nombreux joueurs sont probablement des curieux simplement venus voir de quoi il retourne, sans forcément avoir l’intention de rester. Et justement, en tant que free-to-play, c’est le véritable enjeu pour The First Descendant : maintenant qu’il a réussi sa sortie, combien de temps va-t-il tenir la distance ?

Parce qu’en Aout, Concord, un shooter souvent comparé à Overwatch, débarque avec de bons échos des bêtas, et un modèle proche de celui de Helldivers 2 (sortie conjointe PS5 et PC, prix contenu…). Et lui-même sera ensuite face à l’écrasante concurrence du rouleau compresseur Call of Duty…

Bien entendu, tous ces titres ne sont pas exactement les mêmes. Certains se présentent comme des TPS, d’autres comme des FPS ; certains se jouent en arènes, d’autres dans des zones plus larges ; certains se jouent en équipe, d’autres non, etc. Cependant, ils se rangent tous dans la case « shooter multi », et concourent tous pour remporter le maximum de temps de jeu qu’on voudra bien leur consacrer, celui-ci étant déjà bien accaparé par les classiques installés, de Fortnite à Valorant, en passant par les CS: GO ou Apex Legends.

Un jeu comme Helldivers 2, avec un modèle économique classique, en réalisant une très bonne sortie comme il l’a fait, a permis au studio et à l’éditeur de rentrer dans leurs frais, et de gagner un peu d’argent ; le reste de sa durée de vie commerciale sera autant de bonus . Mais pour un free-to-play, ce n’est pas tant la période de sortie qui compte que la durée de vie sur la longueur. Le modèle économique du f2p repose sur la vente de tickets saisonniers (les battle pass et autres) et de contenus in-game pour lesquels les joueurs craqueront s’ils établissent un lien particulier avec le jeu.

Les 10 millions de joueurs de The First Descendant ne lui rapporteront rien s’ils passent à autre chose avant d’avoir acheté un ou deux Battle Pass. Au final, le secteur des shooters multi est lui aussi une sorte d’arène méta de Battle Royale, dans laquelle il faut tenir le plus longtemps possible sans se faire éliminer par un concurrent…