The First Descendant – L’invasion commence

Le 2 juillet prochain paraîtra sur consoles (PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC via Steam), le nouveau shooter sur lequel ses créateurs misent évidemment : The First Descendant. Développé par Nexon, ce dernier s’aventurera ainsi dans la voie très sélect des free-to-play. Un destin déjà entendu l’attendra-t-il dès sa sortie, sachant ce qui est généralement réservé aux jeux de ce genre ? Ou va-t-il faire aussi bien que le démarrage inattendu du titre d’Ubisoft, XDefiant ? Quoi qu’il en soit avec une formule basée sur la nervosité, le studio coréen semble avoir de belles cartes en main.

Révélé en 2021, sous le nom de Project Magnum, The First Descendant avait attiré (et sans doute attisé) l’attention des joueurs, du moins les amateurs de productions en co-op. Selon le synopsis, d’un scénario assez secondaire (il faut le dire), le jeu nous propulsera dans la peau d’un des « descendants » au choix. Présents au nombre de quatorze (du moins au lancement), ou dix neuf si l’on compte les variations pour cinq d’entre eux, ces derniers apparaissent dans le lore comme des sortes d’élus dignes de porter sur leurs épaules le destin de la Terre, menacée par une invasion extraterrestre.

Réalisé sous Unreal Engine 5, ce TPS (Third Person Shooter) reprend donc le concept de looter-shooter, soit un jeu où les différentes confrontations donnent accès à des matériaux propres à apporter des améliorations. Dès lors, s’il veut se faire une place parmi le catalogue de titres déjà existants, il devra faire preuve d’une certaine originalité. Et non simplement détoner par ses graphismes, qui, comme on peut le lire ici et là, semble faire la fierté de l’équipe qui l’a produit.

Et c’est vrai, visuellement parlant, The First Descendant a de sacrés arguments à proposer. Question contenu, la question se pose donc. Une question à laquelle quelques éléments de réponses viennent de refaire surface par le biais d’une dernière communication émise par le PlayStation Blog, visant notamment à donner un petit aperçu sur ce qui nous attend, et surtout, montrer trois personnages prévus dans le roster initial (les nommés Rabbit, Valby et Ajax).

Quant aux missions, il faudra attendre encore quelques heures avant de pouvoir se prononcer. Y-aura-t-il un sentiment réel de répétition ? Et les boss seront-ils à la hauteur de ce que l’on nous promet, soit des créatures brillants par leur gigantisme ? En tout cas, sur la question des lieux proposés, le nombre paraît assez généreux, du moins est le cas pour un lancement. Maintenant, il reste à voir si ces cinq lieux ne sont pas marqués par plus de vide qu’autre chose…