XDefiant – La surprenante réussite du free-to-play d’Ubisoft

Pour essayer, ils essaient. Des développeurs d’Ubisoft se sont cassé les dents dans la création d’un jeu-service qui, enfin, rencontrerait le succès. Dernière victime en date ? Un morne Skull and Bones qui a réussi l’exploit de passer de vie à trépas avant même sa découverte du monde. Mais avec XDefiant, l’éditeur français tient peut-être là sa poule aux œufs d’or grâce à un lancement aussi fulgurant qu’inattendu.

Nous avions eu l’occasion de nous essayer à la dernière version bêta du jeu pourtant, et au sortir de quelques heures à nous la donner sur les serveurs, force était de constater que nous n’avions pas vraiment été convaincus, pensant que nous avions affaire à un énième jeu-service en free-to-play sans grand intérêt. Il faut dire aussi que nous ne sommes pas vraiment la cible visée par Ubisoft, étant plutôt adeptes d’expériences avec un début, un milieu et une fin, mais quand bien même, nous n’imaginions pas pareille fête pour le titre.

Qui aurait cru que XDefiant accueillerait plus de 500 000 joueurs durant ses premières vingt-quatre heures, faisant exploser les serveurs du jeu au passage ? Et le succès alimentant le succès, ce sont, si l’on en croit Tom Henderson d’Insider Gaming, trois millions d’utilisateurs qui se sont essayés au titre trois jours après son lancement, et même, près de huit millions en une semaine. Des chiffres à prendre au conditionnel, Ubisoft n’ayant pas encore communiqué clairement sur ce point, mais qui paraissent crédibles au vu du pédigrée du journaliste américain.

Pourtant, sur le papier, le titre ne casse pas trois pattes à un Lapin Crétin. Disponible sur PlayStation 5, Xbox Series et PC depuis le 21 mai dernier, il s’agit d’un FPS, free-to-play donc, en arène dans laquelle une équipe en affronte une autre. L’originalité du titre, si l’on peut dire, se situe dans l’appartenance de chaque personnage à une « faction », issue de licences de l’éditeur (Watch Dogs 2, The Division, Splinter Cell, Far Cry 6 et Ghost Recon Phantoms), lesquelles disposent de compétences uniques et complémentaires.

Signe d’un lancement réussi, les équipes d’Ubisoft semblent motivées à alimenter en contenu avec de nouveaux environnements, équipements et quelques factions supplémentaires. Selon le dataminer Rogue | TX qui publie quotidiennement sur X ses trouvailles dans les tréfonds numériques du jeu, deux nouvelles factions tirées des licences Assassin’s Creed et Les Lapins Crétins pourraient être ajoutées à l’avenir.

D’ailleurs, toujours selon Rogue, quatre factions supplémentaires devraient s’adjoindre au casting de base dans la première année d’exploitation du jeu, avec donc des protagonistes des univers d’Assassin’s Creed, Ghost Recon: Breakpoint, Rainbow Six Siege et Far Cry: New Dawn. De quoi offrir encore plus de variété dans des affrontements qui devraient, de plus, s’étendre sur encore plus de cartes et dans d’autres modes de jeux, quoique les informations à ce sujet soient moins précises.

La destinée de XDefiant sera-t-elle pérenne sur le moyen et le long terme ? Difficile à dire pour le moment, le titre n’en étant encore qu’à ses premières escarmouches dans la rude bataille des jeux-services. Surtout que les amateurs de free-to-play sont beaucoup plus versatiles que ceux ayant payé leurs jeux et qui souhaitent, en quelque sorte, le rentabiliser. Qui sait quelles nouvelles sirènes tinteront à leurs oreilles. Sera-ce Helldivers II, qui poursuit son joli petit bonhomme de chemin, ou peut-être Concord, longuement présenté lors du dernier State of Play, voire un autre prétendant venu de nulle part ?

Toutefois, ces excellentes premières semaines d’exploitation (au moins sur le plan des chiffres,puisque des mises à jour d’équilibrage et de stabilité des serveurs sont encore réclamés par les communautés de joueurs) sont une base solide de travail pour les équipes d’Ubisoft et esquissent un très beau potentiel pour cette nouvelle licence qui pourrait devenir un pilier tant souhaité par l’éditeur dans le domaine du jeu-service.