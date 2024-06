La saison du non-E3 est ouverte – Le calendrier des événements

Nous voilà désormais en juin, et bien que l’événement lui-même a disparu, la planète jeu vidéo a conservé la période pour faire son E3 sans l’E3, un grand raout d’annonces, de trailers, et d’autocélébration. C’est une période d’enthousiasme pour les joueurs, et de promesses (pas toujours tenues…) pour les éditeurs. Si vous souhaitez être de la partie, voici les événements à ne pas manquer, et leur date de diffusion (les heures sont indiquées pour la France) :

Guerrilla Collective – 6 juin, 19h00

À ne pas confondre avec Guerilla Games, développeur des jeux Horizon sur PlayStation, la conférence Guerilla Collective sera l’occasion de présenter une série de jeux indés.

Summer Game Fest – 7 juin, 23h00

Il s’est rêvé en remplaçant de l’E3 (ce qu’il est un peu par défaut) ; le Summer Game Fest est le pendant estival des Game Awards, les récompenses en moins. Geoff Keighley est toujours aux commandes, et on peut compter sur lui pour nous proposer quelques séquences sponsorisées gênantes entre deux « world premiere » des plus gros acteurs de l’industrie. Et à la fin, tout le monde sera déçu, parce qu’on n’aura eu ni nouveau trailer de GTA 6, ni date de sortie de Silksong.

Devolver Direct – 7 juin, 2h00 du matin (techniquement le 8 juin, donc)

Traditionnellement la conférence la plus soignée, où la forme l’emporte régulièrement sur le contenu ! Et il faut s’attendre à encore plus de WTF cette année, puisque Devolver fête ses 15 ans et aura survécu à l’E3 ! On espère des annonces à la hauteur de l’événement, et une date de sortie la plus proche possible pour The Plucky Squire (et pourquoi pas, soyons fou, un shadow drop).

Wholesome Direct – 8 juin, 18h00

Autre conférence dédiée au jeux indés, Wholesome Games s’adresse à une niche dans la niche, et se concentre sur des jeux qui mettent à l’aise, provoque la compassion et le confort. Pensez à des jeux comme A little to the left ou Unpacking (qui ne sont pas des jeux Wholesome Games, mais vous avez l’idée).

Xbox Games Showcase – 9 juin, 19h00

Après une année (deux ?) compliquée, avec un Starfield qui a eu du mal à tenir ses promesses de plus grand jeu du monde, un Game Pass qui peine à trouver ses jeux flagships (malgré quelques fulgurances, comme Palworld), et la shitstorm qui a suivi la fermeture de Tango Gameworks aux côtés de trois autres studios, Xbox va devoir assurer pour son showcase 2024. Néanmoins les promesses ne seront pas suffisantes, Xbox ayant pris l’habitude de réussir ses conférences, mais pas les années qui les suivent. Maintenant, il faut des actes jeux, et les trailers de Call of Duty ne suffiront pas.

Ubisoft Forward – 10 juin, 18h00

Nul doute que la conférence Ubisoft laissera la part belle à Star Wars Outlaws et Assassin’s Creed Shadows. Mais on espère que ce ne sera pas les seuls jeux que le français aura à présenter, et qu’il se réserve quand même une petite surprise pour la conférence (qui, par tradition, devrait fuiter à quelques heures de la diffusion). Cela étant, même sans ce petit plus, il faudra applaudir Ubi pour avoir réussi à placer deux titres dans la shortlist des jeux les plus attendus du moment.

Au-delà de ces grosses séquences vidéo, Nintendo devrait nous régaler d’un Direct dans les semaines à venir, avec la promesse de parler plus en avant du successeur de la Switch. PlayStation a déjà dégainé avec son State of Play du 31 mai, mais nous ne sommes pas à l’abri de nouvelles annonces, par exemple si la conf’ Xbox réussit à marquer les esprits…