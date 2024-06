Astro Bot – Le petit robot de la Team Asobi vole au secours du State of Play

Ne passons pas par quatre chemins : le dernier State of Play a gravement déçu. Le constructeur japonais peine à convaincre sa communauté de joueurs de par un manque évident de titres à venir sur le moyen et long terme. Mais dans ce flot de désillusion, une faible lueur a tenu bon. Une lueur générée par un tout petit robot au grand cœur. Avec l’annonce d’Astro Bot sur PlayStation 5, Team Asobi a clairement sauvé la dernière édition du State of Play, volant même la vedette à un certain remake de Silent Hill 2.

Il faut dire que la première aventure PS5 du robot, Astro’s Playroom (faisant plus office de démo technique de la console), avait fait sensation. On ne pouvait pas rêver meilleur accueil. Le jeu est bourré d’idées ingénieuses et de clins d’œil en tous genres, et avait laissé tout le monde sur sa faim. Tout le monde en voulait plus. Et comment ne pas mentionner Astro Bot Rescue Mission, pépite du casque PSVR première génération, honteusement oubliée dans le parcours pitoyable du PSVR 2. Bref.

Astro Bot sera la plus grande aventure jamais conçue pour notre ami de métal avec pas moins de 80 niveaux à explorer (répartie en 8 galaxies distinctes). La mission (si vous l’acceptez) sera de secourir l’équipage éparpillé au quatre coins des mondes. Le titre exploitera avec intelligence les capacités de la manette DualSense. Mais si, le retour haptique par exemple, vous vous souvenez ? C’était l’un des arguments marketing forts de PlayStation au lancement de sa console (et que tout le monde a oublié, à commencer par les développeurs). Bref (encore).

Avec quinze pouvoirs inédits, la diversité semble être au rendez-vous, promettant un renouvellement sans cesse de l’expérience de jeu, impossible de s’ennuyer en compagnie du petit robot. Parmi les pouvoirs annoncés, on peut citer Barkster, le booster bulldog qui permet de faire une ruée en l’air ou encore l’Éponge géante, qui permet d’absorber l’eau de votre environnement pour la faire gonfler et provoquer de lourds dégâts.

Décollage prévu pour le 06 septembre 2024 (avec une sortie physique) exclusivement sur PlayStation 5. Astro Bot fera naturellement la part belle au catalogue PlayStation avec toujours plus de références plus ou moins cachées. On ne peut que se réjouir du retour de ce héros au fort capital de sympathie, de quoi apaiser notre déception (mais pas la gommer complétement !).