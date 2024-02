Cavern of Dreams – Le platformer d’inspiration N64 arrive sur Switch

Cavern of Dreams n’est pas ce que l’on peut appeler un tout nouveau jeu puisqu’il est sorti il y a un peu moins de cinq mois maintenant sur Steam. Seulement, dans quelques jours, à la toute fin de février plus précisément, le titre rétro développé par Bynine Studio arrivera sur Switch. Et cette ressortie mérite tout de même d’être soulignée, car il paraît normal qu’un titre rendant ouvertement hommage au style N64 débarque sur une machine estampillée Nintendo.

Le jeu, qui est vanté par certains (dont Gamesradar+) comme un mélange des cultissimes Banjo Kazooie et Spyro, conte l’histoire d’un petit dragon répondant au nom de Fynn. Ce dernier arpente les murs d’une caverne magique ouverte vers d’autres mondes, et ce, dans le but d’accomplir une mission : sauver ses frères et sœurs enlevés par un mystérieux personnage alors qu’ils sont encore dans leur œuf protecteur.

Un but noble, poussé par l’amour fraternel sans aucun doute, qui ne sera cependant pas dénué de quelques difficultés. Ces embuches évacueront tout l’aspect belliqueux auquel on pourrait s’attendre. En effet, ici, il n’y a pas d’ennemis à terrasser. L’aventure de Fynn s’avère des plus pacifiques, ne se constituant que d’énigmes à résoudre, d’objets à collecter et de plateformes à surmonter. Ainsi, il ne serait pas exagéré de dire que ce Cavern of Dreams présente une sorte d’expérience contemplative basée sur l’exploration et la collecte.

Dès lors, s’il n’y a pas de combats, n’y a-t-il pas un risque que le cheminement manque de dynamisme ? Pas du tout, si l’on se réfère au descriptif fourni par l’éditeur. Du moins, il semble y avoir suffisamment de variété. Les paysages promettent d’être différents et le casting haut en couleur. Sans oublier que notre petit dragon peut apparemment compter sur quelques évolutions intéressantes lui permettant entre autres de voler. Ce qui permettrait, on le croit, de casser une espèce de monotonie.

Une proposition aux traits sympathiques qui a su trouver son public comme en témoignent les notes attribuées depuis sa sortie initiale en octobre 2023. Et cette estime devrait titiller ne serait-ce qu’un minimum le regard des joueurs Switch lorsque Cavern of Dreams se mettra à leur disposition le 29 février prochain. Toutefois, il est à garder dans un coin de sa mémoire que si l’aventure peut s’avérer agréable, elle sera certainement très courte. En cela, le prix du jeu (12.99€) semble être un excellent indicatif.