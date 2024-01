Le GameCube bientôt ajouté au service Nintendo Switch Online ?

En plus de la possibilité, incontournable pour le jeu vidéo contemporain, de jouer en ligne, le service par abonnement Nintendo Switch Online constitue un petit musée du jeu vidéo, mettant à disposition des utilisateurs une collection de jeux rétro issus des logithèque NES, SNES, GameBoy, N64, et même de la grande rivale de l’époque, la SEGA Mega Drive. Ces trois derniers supports ont été ajoutés bien après le lancement de l’offre, montrant un service évolutif, qu’on espère encore amené à s’élargir. Et justement, des indices pointent vers l’intégrations de jeux GameCube à la collection.

Nintendo, ainsi que l’a repéré un certain Jo Reggelt sur X (on dit encore « anciennement Twitter », ou ça y est, c’est bon ?), a déposé une série de nouveaux brevets concernant la mythique manette GameCube et la disposition hétérodoxe de ses boutons d’actions, aux proportions variables et à la position asymétrique, pourtant étonnamment confortable en jeu. Or, l’ajout de nouveaux titres sur le service Nintendo Switch Online, et particulièrement les extraits des ludothèques N64 et Mega Drive, a été précédé de la sortie de manettes Switch à l’image des contrôleurs historiques de ces deux consoles, d’ailleurs toujours disponibles en exclusivité sur la boutique de Nintendo.

Alors ces brevets concernent-ils un retour de la manette GameCube, notamment chère aux joueurs de Super Smash Bros., sur Switch, et avec elle l’ajout d’une ludothèque GameCube sur le service Nintendo Switch Online ? On peut l’espérer, mais alors espérer aussi que ce soit l’occasion de rejouer à des titres difficiles d’accès aujourd’hui. On pense bien entendu à l’immense Windwaker, sorti sur GameCube en 2002, puis ressorti sur Wii U, difficilement accessible aujourd’hui (entre les tarifs effrayants de l’occasion et les Wii U qui se briquent…), mais aussi à des jeux plus ou moins oubliés, comme Viewtiful Joe, signé Hideki Kamiya avant que ce dernier ne crée PlatinumGames ou encore le TPS rythmique P.N.03, signé lui Shinji Mikami (Resident Evil, Devil May Cry…), jamais sorti ailleurs que sur GameCube.

Cela dit, il pourrait aussi s’agir d’un brevet de « sécurité » pour Nintendo, visant juste à protéger sa création pour éviter que d’autres ne s’en emparent à coup d’imitations, ou encore d’un projet de sortir un accessoire tel que le très réussi Nyxi Wizard

Si l’arrivée des jeux GameCube sur Nintendo Switch Online se confirme, cela ferait très certainement des heureux, mais attristerait peut-être aussi ceux qui attendent impatiemment un remake de The Windwaker, en ne leur offrant qu’un simple portage uniquement disponible en streaming…