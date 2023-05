La Nintendo Switch vit-elle ses dernières heures ?

Sortie en 2017, la Switch a réussi à conjurer le mauvais sort engendré par le passage peu glorieux de sa prédécesseure : la Wii U, qui avait notamment subi le manque d’un line up solide à son lancement. Le succès est tel qu’il porte désormais la console dans le trio de tête dans le classement des consoles les plus vendues de tous les temps (le duo gagnant étant la PS2 et la DS). Mais voilà, six années après sa mise en service, le souffle semble peu à peu suivre un mouvement descendant. Pour cause, trimestre après trimestre, à chaque compte rendu de Nintendo relatif à son activité, la machine est de moins en moins plébiscitée par le public. Le signe qu’il faut passer à autre chose ? Probablement.

Sur le déclin, vraiment ?

Avec la sortie du tout dernier Zelda: Tears of The Kingdom, on ne peut en effet que se demander si Nintendo n’a pas fini par faire le tour de sa console. En tout cas, il serait logique de penser ainsi : son ère s’est ouverte avec deux grosses sorties (Super Mario Odyssey et Breath of The Wild en l’occurrence) et se finit désormais avec le tout dernier opus de la série culte. Enfin, pas réellement, car il ne faudrait tout de même pas oublier la venue prochaine de Pikmin 4, qui suivra ainsi le dernier épisode en date à dix années de distance.

On a vraiment du mal à imaginer que ça ira plus loin en termes de grosses sorties et qu’il ne faudrait de fait pas plus d’une année, voire deux, pour voir Nintendo passer définitivement à autre chose. Certes, les prochains mois devraient probablement être bénéfiques pour la console, laquelle pourra profiter très vraisemblablement de ces nouvelles sorties de grande envergure pour enregistrer un léger pic. Et puis, il est même possible que les 10 millions de Zelda écoulés dans le monde (en trois jours seulement) ont en quelque sorte porté leurs fruits en la matière. Seulement, ce n’est que temporaire, un coup de boost quoi…

D’ailleurs, à ce sujet (la circulation de consoles donc), les estimations mêmes de la firme japonaise sont quelque peu révélatrices de ce sentiment. En effet, d’ici la fin de l’année fiscale en cours (qui sera effective le 31 mars 2024), la firme parie sur un nombre de ventes de consoles largement en baisse, avec 15 millions d’exemplaires de plus en circulation. Une prévision juste ? En tout cas, la tendance est plutôt à la baisse, comme nous le prouvent aisément les derniers résultats communiqués : sur les vingt millions de ventes espérées par la sociétés en début d’année 2022, seules 17 millions d’unités ont en réalité été plébiscitées par le public. Ainsi, en agissant de la sorte, en annonçant pour l’exercice en cours une quinzaine de millions, la société japonaise se veut beaucoup plus prudente et réaliste. Mais, attention à ne pas sauter directement aux conclusions. Certes, arrivé à ce stade, la console a probablement fini par faire le tour, toutefois, il existe un autre élément à tenir en compte : la pénurie de semi-conducteurs qui a aussi touché Nintendo.

Cela étant, du côté de la vente de jeux, on y voit également une décroissance avec une chute évaluée à 9 % sur l’année précédente. Et là aussi, pour début 2024, on parie plutôt sur un nombre inférieur. Ainsi, des quelques 210 millions aujourd’hui enregistrés, l’on prévoit de passer à des chiffres tutoyant les 180 millions copies. Est-ce significatif d’un catalogue qui s’amoindrit justement, ou du moins, qui semble de plus en plus limité en entrées et donc moins attrayants ? Peut-être… En tout cas, ce n’est pas l’absence d’un tout nouveau duo de Pokémon, en cette année 2023, qui nous dissuadera du contraire.

Une console dépassée par de hautes ambitions ?

Outre tous ces points évoqués furtivement, parmi lesquels le regard du public est une donnée déterminante, il y a aussi l’ambition de Nintendo à prendre en compte et qui pourrait très bien être cause de besoin. Alors oui, il est vrai que techniquement parlant, ça n’a jamais été un cheval de bataille pour la firme nippone. Néanmoins, si l’on se fie aux dernières parutions majeures, une amélioration dans ce domaine devrait être très vite envisagée, non pas pour rivaliser avec la concurrence, mais pour que l’expérience que l’on souhaite proposer soit optimale et non freinée par quelques impairs, en plus de pouvoir accueillir certains jeux qui lui semblent aujourd’hui fermés, à l’instar de Hogwart Legacy.

Sur ce plan, les soucis et reproches ne sont pas réellement une nouveauté, mais les dernières productions les ont davantage soulignés. Prenons, par exemple, deux gros jeux : les derniers Pokémon sortis en novembre 2022 ou encore celui qui l’a précédé, Xenoblade Chronicles 3. Eh bien, en termes de performances, il y a eu forcément à redire. Après, il est vrai que le dernier Tears of the Kingdom s’en sort plutôt pas mal, du moins en termes de fluidité. Seulement, peut-on vraiment le considérer comme représentatif ? À vrai dire, il constituerait plutôt une exception. Les soins apportés ont été particuliers et, surtout, très longs. Six années de gestation, tout de même. Et puis, il ne faudrait pas oublier son poids, qui le range aujourd’hui parmi les jeux les plus lourds, si ce n’est le plus lourd, de la console.

Évidemment, avec les années et avec une industrie toujours plus avide, il est logique que Nintendo doive s’adapter. Et puis, ça n’aura échappé à personne, la Switch est en fin de cycle. La question n’est donc pas de savoir s’il y en aura une, mais quand est-ce qu’elle nous sera proposée. Une interrogation sans réponse pour le moment. Mais, qui, pour autant, n’est pas sans être le siège de quelques hypothèses et spéculations.

Le journal Nikkei, par exemple, est revenu sur le sujet, à l’occasion de la sortie de Tears of the Kingdom. Selon une source nouvellement mise en avant, et apparemment proche de Nintendo, la future console (dont le développement avance de manière satisfaisante) est bel et bien prévue pour une sortie en 2024 (au printemps, il semble). Une information qui semble corroborer avec celles communiquées précédemment par Bloomberg il y a quelques mois de cela. Néanmoins, sur ce point, il semble avoir des discordances : selon Nikkei toujours, des analystes, eux, tableraient plutôt pour une arrivée au cours de l’année 2025.

Alors quelle date considérer comme réaliste ? On verra bien au fil des mois. Mais, peu importe, Nintendo n’est sans doute pas pressé d’en finir avec une Switch, qui, après tant d’années, a toujours la patate, d’autant qu’avec le nombre de consoles en circulation, la société japonaise peut encore espérer capitaliser sur ses grosses productions quelles soient récentes ou un peu plus anciennes, tels que Mario Kart 8, Splatoon 3 et bien d’autres…