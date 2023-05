The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom entre dans le club très fermé des jeux au score parfait

Ils n’étaient que 5 jusqu’ici, et même, ils n’étaient que 3 licences, depuis 30 ans, à avoir obtenu les scores maximums à la fois dans le magazine de référence japonais, Famitsu, et son équivalent européen, Edge. Malgré la remise en question de plus en plus récurrente du principe même de notation, obtenir une note maximale n’est pas anodin. C’est donc une grosse performance pour The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom que d’avoir obtenu à la fois un 40/40 dans Famitsu et un 10 dans Edge.

C’est d’autant plus important que chacun des magazines est un peu LA référence de son territoire. Famitsu est publié au Japon depuis 1986, et paraît aujourd’hui en plusieurs éditions : hebdomadaire et mensuelle, en plus d’un site internet d’actualité faisant lui-aussi autorité. Edge n’est lui publié « que » depuis 1993, ce qui en fait l’un des plus – si ce n’est le plus – vieux magazine papier encore en activité en Europe. Il paraît au Royaume-Uni, plus important marché européen du jeu vidéo, d’où là encore son statut de référence.

Avant The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, les cinq autres titres à avoir réalisé le doublé furent, par ordre chronologique :

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Bayonetta

The Legend of Zelda: Skyward Sword

GTA V

The Legend of Zelda : Breath of the Wild

Et donc oui : en trente ans, sur les seulement 6 titres avoir été jugés « parfaits » en même temps par la publication japonaise et par son homologue anglaise, 4 sont des jeux Zelda, soit 66% !

VideoGamesChronicle.com, qui a remarqué le premier cette performance, précise qu’Edge avait aussi attribué un 10 à des jeux comme Elden Ring, Red Dead Redemption 2, GTA IV ou Super Mario 64 et Super Mario Odyssey, mais qu’aucun de ces titres n’avait obtenu la note de 40 dans Famitsu. À l’inverse, Dragon Quest IX, Final Fantasy XII, The Wind Waker, Metal Gear Solid V ou encore Skyrim avait tous obtenu les 40 points dans le Famitsu, mais « seulement » 9 dans Edge.

Pour être tout à fait complet sur le sujet, et pour que chacun réalise à quel point ce « milestone » est une réelle performance, il faut savoir que la notre sur 40 de Famitsu correspond à quatre notes sur dix, attribuées par quatre rédacteurs différents, puis additionnées. Ce n’est donc pas un journaliste qui a été pleinement convaincu du côté japonais, mais bien quatre d’entre-eux qui ont vu en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom « le jeu parfait » !

Et chez nous ? Nos lecteurs habitués savent déjà que nous avons décidé depuis un moment de ne plus noter les jeux, pour n’en faire que des critiques rédigées et argumentées, basées sur nos expériences de jeu, notre ressenti, et ce qu’il reste de l’œuvre une fois la manette reposée. Ainsi, on est déjà certain de ne pas mettre la meilleure note à Tears of the Kingdom, tout simplement parce qu’on ne lui mettra pas de note du tout. Ce qui n’empêchera pas que notre critique, actuellement en construction, pourrait bien être dithyrambique…