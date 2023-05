Après le retour en fanfare de Zelda, le retour en feu d’artifice de Mario ?

Voilà, The Legend of Zelda: The Tears of the Kingdom est sorti. Le jeu va occuper les colonnes de la presse spécialisée et les mains des joueurs Switch pendant quelque temps – il est déjà en train de la faire. Cependant, l’industrie du jeu vidéo ne vit pas dans le présent, et doit toujours avoir deux coups d’avance. C’est ainsi que Nintendo doit déjà préparer ce qui devra être le prochain gros événement Switch. Et quel plus beau personnage pour prendre le relais de la hype hyrulienne que Mario ?

Car le Plombier Moustachu a particulièrement la cote en ce moment. Le film mettant en scène les personnages de la série est en effet à la fois le plus gros succès de l’année, loin devant la sortie Marvel de 2023, Ant-Man et la Guêpe, et est aussi le plus gros succès jamais enregistré pour un film tiré d’un jeu vidéo. Alors que Nintendo, malgré l’âge et l’important retard technique de sa machine, montre actuellement avec l’immense succès critique et public de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom qu’il reste le boss du game, le moment semble idéal pour annoncer un prochain jeu Super Mario, qui serait plus qu’une cerise sur le gâteau déjà généreux de l’actualité Switch, mais un véritable feu d’artifice.

La dernière sortie du plombier remonte à 2021, avec Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, qui n’était pas exactement un jeu original, mais un petit bonbon livré avec le portage d’un jeu Wii U. Pour trouver un vrai jeu Mario complet, outre les cross over avec les Lapins Crétins et le presque spin-off Paper Mario, dont l’épisode The Origami King est sorti en 2020, il faut quasiment remonter à la sortie de la Switch, avec Super Mario Odyssey en 2017 !

Le temps serait donc largement venu de nous proposer de nouvelles aventures en jeu vidéo de Mario, et c’est justement ce que Nintendo aurait dans les tuyaux (Mario, les tuyaux… Vous l’avez ?). Un certain Zippo, qu’on présente comme un « insider Nintendo », aurait ainsi eu vent de plusieurs titres griffés Super Mario qui seraient dans les tiroirs, tous déjà achevés, qui n’attendraient que leur moment pour sortir. Le premier serait – et c’est une excellente nouvelle – un nouveau jeu Mario en 2D, qui viendrait succéder au New Super Mario U sorti en 2012 sur Wii U (puis porté sur Switch en version Deluxe en 2019).

Avec les Jeux Olympiques Paris 2024, il faut s’attendre à une nouvelle itération de Mario & Sonic aux J.O., et, toujours dans le sport, après les jeux de foot, tennis et golf, c’est un jeu Mario de base-ball qui devrait arriver. Enfin, un remake de Paper Mario: The Thousand Year Door, un RPG acclamé en son temps (en 2004, sur GameCube), serait aussi dans les tiroirs… Un remake à propos duquel le dénommé Zippo se montre particulièrement enthousiaste, écrivant sur son blog « Intelligent System [le développeur, NDLR] est vraiment à la hauteur de sa réputation, je vous le dis. Ce sont de véritables faiseurs de miracle. »

Bien entendu, comme à chaque fois que nous faisons état de rumeurs, il faut rappeler la nature de ces dernières, et ne pas les prendre pour argent comptant. Cependant, après le triomphe de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, une dernière salve de jeux Mario, à la fois inédits et célébrés, serait une façon particulièrement festive pour la Switch de dire au revoir avant de laisser la place à son héritière…