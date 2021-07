Adieu les tests et leurs notes archaïques, bonjour les critiques !

Les années défilent et nous sommes de plus en plus en inadéquation avec le format actuel des tests. L’idée de présenter un jeu avec ses points forts, ses faiblesses, de détailler mécaniquement scénario, gameplay, durée de vie et l’ensemble des éléments d’un jeu vidéo, le tout pour terminer sur une note, nous déplait de plus en plus. Nous ne partageons plus notre ressenti, mais nous remplissons une liste de courses. On ne véhicule plus notre avis sincère, mais un rapport préformaté sans réellement réfléchir. Ainsi, afin de prendre de la hauteur dans notre approche et de remettre l’église au centre du village, à savoir le joueur, nous avons décidé d’arrêter le format des tests pour embrasser celui des critiques.

Revenons un temps sur l’origine de cette décision. Tout part d’un simple constat basé sur les médias modernes de jeux vidéo, et plus exactement dans leur manière de présenter un titre à leur audience. Attention, nous ne partons pas dans une chasse aux sorcières, mais nous avons simplement observé plusieurs tests interchangeables avec un plan quasiment identique. Le jeu est beau, le gameplay est agréable, la durée de vie est satisfaisante, c’est un 8/10. Mais qu’en est-il du joueur ? Et surtout de l’expérience vécue manette en main ? Qu’est-ce que le jeu a réellement apporté ? À qui s’adresse-t-il ? Voilà les vraies questions que l’on souhaite se poser.

De plus, quand on y réfléchit, donner une note (sur 10, sur 20 ou sous la forme d’étoiles) n’a aucun sens. On ne souhaite plus cataloguer bêtement des jeux, on souhaite retranscrire notre périple de pixels, nos émotions ressenties dans une approche que l’on juge plus noble et surtout intéressante. Et on ne mentionne même pas ces agrégateurs qui viennent piétiner tout ce qui définit un jeu vidéo. Dorénavant, New Game Plus n’étiquettera plus de notes comme un vulgaire code-barre sur un produit de grande consommation, nous ne synthétiserons plus un jeu par le système grossier des “+” et des “-“, nous expliquerons simplement et passionnément comment le jeu nous a plu, ou pas. Et pourquoi.

On risque fort de perdre une partie de notre lectorat habitué à ranger un titre en prenant en compte uniquement la note, mais nous sommes avant tout des conteurs d’aventures, de découvertes et de surprises, pas des magasiniers. Et surtout, nous souhaitons élever notre ligne éditoriale, toujours avec cette même passion qui nous anime. Le format classique des tests est officiellement derrière nous. Vive les critiques et leur approche expérientielle sur les jeux vidéo !