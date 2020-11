Qu’est-ce que le Musô, ce genre nous venant tout droit du japon ?

Cela fait maintenant bientôt deux mois que Nintendo nous a surpris avec l’annonce d’Hyrule Warriors : l’Ère du fléau et nous avons droit maintenant depuis quelques jours à une démo jouable téléchargeable gratuitement. Vous l’avez surement entendu ou lu dans des articles, notamment dans nos colonnes, un mot qui revient régulièrement, mais savez-vous de exactement de quoi il s’agit ? Mais c’est vrai ça, : c’est quoi un Musô ?

Il est arrivé à pied par la Chine

Si nous devions décrire le style Musô en quelques mots, on pourrait dire qu’il s’agit d’un jeu dans lequel on affronte une quantité massive d’ennemis simultanément et presque sans fin, mais si on s’arrêtait là, ça ne serait pas faire honneur à un style de jeu très populaire au Japon.

Le terme Musô peut se traduire par ‘sans égale’, il nous provient du titre japonais Sangokumusô ? qui signifie ‘Les Trois Royaume sans égale’. Le genre Musô (prononcé « mouzô »), est une sous-catégorie des Hack’n Slash (littéralement taille et tranche), popularisé par la série des Dynasty Warriors. Le joueur contrôle un personnage afin d’affronter une horde d’ennemis en prenant un cadre historique, ici en Chine durant la chute de la Dynastie Han, période dite des « Trois Royaumes ». Pourtant le premier épisode de la série n’est rien d’autre qu’un versus fighting en 3D avec des armes blanches.

Musô ça nous emmène tout ça ?

Au début des années 2000, les consoles étaient plus puissances, des PlayStation 2, Xbox ou autre Gamecube permettaient d’afficher beaucoup plus de chose en même temps à l’écran, Sony a donc misé sur la puissance de sa console afin de nous afficher un maximum de combattant simultanément. C’est à la fin de l’année 2000 avec l’arrivée de Dynasty Warriors 2, appelé Shin Sangokumusô, avec un concept totalement différent. Le genre Musô voit le jour.

Plusieurs suites sortiront à espace régulier ainsi qu’une déclinaison avec l’histoire du Japon qui donnera la série des Samurai Warriors toujours avec le même idée : seul contre tous. Plus tard afin de se renouveler, sortiront Hokuto Musô, basé sur la série Ken le Survivant et One Piece Kaizoku Musô basé sur la série One Piece. Bien sûr, cette liste est loin d’être exhaustive.

Maintenant que vous en savez un peu plus sur le genre Musô, n’hésitez pas à découvrir un épisode de la série des Dynasty Warriors en attendant la sortie Hyrule Warriors : l’Ere du Fléau fixée le 20 novembre 2020 exclusivement sur Nintendo Switch.