En 2020, on dit adieu à LightninGamer et vive New Game Plus !

Nouvelle décennie, nouveau nom.

Voilà un type d’article que nous ne voyons que trop peu dans nos colonnes. Car il est vrai que nous prenons rarement le temps de vous communiquer l’actualité du site et nos projets. 2020 signe, pour nous, un certain renouveau et nous tenterons de corriger le tir et de multiplier les éditos dans le but d’outrepasser notre ligne éditoriale traditionnelle et de vous apporter davantage notre avis aiguisé sur le jeu vidéo et son industrie. Et il y a tant à dire. Mais pour l’heure, nous changeons de nom.

Après plus de sept longues années, nous avons pris la lourde décision de revoir notre nom. Il faut dire que nous n’aimions pas “LightninGamer”, c’est long, difficile à prononcer et on ne sait toujours pas exactement à quoi cela fait référence. Pour la petite histoire, la rédaction actuelle a acquis le site en 2013, il s’agit d’un héritage et si nous hésitions autant à le modifier, c’est parce que cela demande beaucoup de préparations techniques. Par ce changement de nom , nous jouons notre référencement régi par le dieu Google qui n’apprécie que modérément les chantiers de cette envergure. Mais aujourd’hui, nous sommes fin prêts à franchir le pas. Au diable la perte de positionnement sur le moteur de recherche, et donc potentiellement de trafic, nous arborons fièrement notre nouvelle identité et braverons tous les obstacles. Faites place à New Game Plus !

Et pourquoi New Game Plus ?

Question légitime. New Game Plus est la synthèse parfaite de notre situation actuelle. Il ne s’agit pas exactement d’un nouveau départ mais bien d’une mutation. Pour les néophytes, dans le jargon du joueur, un new game plus est un mode de jeu à débloquer (souvent après avoir terminé le scénario principal) qui permet au joueur de recommencer une partie avec certains aspects du jeu terminé (expérience, objets…). C’est exactement notre cas, nous repartons en guerre avec toute l’expérience cumulée de LightninGamer. Nous profitons également de ce changement de nom pour optimiser notre organisation interne et perfectionner notre ligne éditoriale. Attendez-vous à quelques nouveautés dans les prochaines semaines.

On espère que le nom de New Game Plus et ses différents logos qui l’accompagnent vous plaisent. Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter une belle année 2020 avec toujours plus de jeux vidéo dans votre quotidien.