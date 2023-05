Marvel’s Midnight Suns – La version Switch annulée, le début d’une longue série ?

Sorti sur PS5, Xbox Series et PC en décembre dernier, Marvel’s Midnight Suns avait su convaincre la majorité des critiques, mais avait eu du mal à trouver son public, bien en deçà des attentes du studio pour un jeu de cette ampleur. Pour 2K Games, jamais avare en contenus additionnels payants en tous genres, pas question de laisser tomber le projet pour autant. Depuis décembre, trois DLC ont déjà vu le jour. Le quatrième contenu additionnel, intitulé Tornade Sanguinaire, va d’ailleurs faire ses débuts sur nos écrans le 11 mai prochain. Comme son nom l’indique, il introduira Tornade, célèbre X-Men en tant que personnage jouable.

Le 11 mai sera d’ailleurs une date importante dans la courte histoire du jeu. C’est ce jour là que Marvel’s Midnight Suns sortira dans ses versions PS4 et et Xbox One, offrant l’occasion aux développeurs d’élargir encore le public cible. Ainsi, toutes les versions possibles du jeu seront disponibles, et il sera temps pour un premier vrai bilan. Toutes ? Non, car une version résiste encore et toujours aux développeurs. Cette version, c’est la version Switch. Au départ prévue dans les plans de 2K et Firaxis Games, son développement vient purement et simplement d’être abandonné. Même si l’annonce survient très brutalement, une simple phrase en fin de communiqué, elle ne constitue pas une réelle surprise.

« La version Nintendo Switch de Marvel’s Midnight Suns n’est plus d’actualité. » Communiqué sur le site officiel du jeu.

Pour fonctionner, Midnight Suns demande en effet de vraies capacités physiques aux machines sur lesquels il tourne. Or, la Switch semble de plus en plus montrer ses limites à ce niveau là. Et quoi de plus normal ? Même si nous avons parfois tendance à l’oublier, elle reste la console la moins puissante de la génération précédente. Si cela ne l’a pas empêché de se faire une place de choix dans les foyers et d’accueillir un nombre incalculable de hits durant ces six années d’exploitation, le constat est de plus en plus clair: la Switch n’est plus en mesure d’accueillir des AAA trop gourmands, qui ne sont pas spécialement créés pour elle.

Si la console de Nintendo a encore de belles années devant elle, notamment grâce aux jeux indépendants ou aux succès toujours dingues de Mario Kart 8 Deluxe ou Animal Crossing (entre autres), il semblerait bien qu’elle soit en fin de vie au niveau des nouveautés à gros budgets de développement. Sauf grosse surprise venue de nulle part, Zelda: Tears of The Kingdom devrait bientôt être le dernier vestige AAA de la Nintendo Switch.

La trajectoire de Marvel’s Midnight Sun se rapproche fortement de celle prise actuellement par Hogwarts Legacy. D’abord sorti sur les machines dernière génération, le jeu vient tout juste d’arriver sur PS4 et Xbox One, et est toujours attendu sur Nintendo Switch. Pour le moment prévu le 25 juillet 2023, l’adaptation inquiète. Par son prix très bas d’abord, jamais bon signe pour une nouveauté de cette ampleur. Mais surtout car tout le monde se demande comment un jeu si vaste et si détaillé pourra tourner sur la console de Nintendo. Annulation à venir ?

Il y a fort à parier que la Switch n’accueillera plus beaucoup de grosses productions à partir de cet été. Les éditeurs ne prennent toutefois pas de gros risques avec ces annulations, car selon différentes études, la plupart des possesseurs de la console de Nintendo possèdent également une deuxième machine à la maison, PC, Sony ou Microsoft. Les éditeurs le savent, et ont bien analysé la situation: mieux vaut perdre quelques milliers de ventes sur Switch plutôt que de risquer l’accident industriel en sortant un jeu tout simplement pas au niveau.