Hogwarts Legacy – Un mauvais sort pour les PS4 et Xbox One ?

Hogwarts Legacy est indéniablement le jeu de ce premier trimestre 2023 et se place dès à présent comme l’un des favoris pour le prix de jeu de l’année. Disponible depuis le 10 février dernier sur PS5, Xbox Series et PC, le titre est déjà un immense succès, loin des polémiques et appels au boycott lancés par certains « influenceurs » des réseaux sociaux, avec notamment plus de douze millions d’unités ayant trouvé preneurs sur la première quinzaine de commercialisation. Mais, alors qu’il était attendu pour une nouvelle fois cartonner dès le 4 avril prochain sur les consoles dites de précédente génération (PS4 et Xbox One), l’éditeur vient d’annoncer le report de sa date de sortie d’un petit mois :

« Nous sommes très reconnaissants de l’accueil réservé à Hogwarts Legacy par les fans du monde entier. L’équipe travaille dur pour offrir la meilleure expérience possible sur toutes les plateformes et nous avons besoin de plus de temps pour y parvenir. Le jeu sera lancé sur PS4 et Xbox One le 5 mai 2023. »

Au vu de la qualité technique du jeu d’Avalanche Software, il parait assez cohérent que le portage sur des machines d’une dizaine d’années maintenant puisse être compliqué et on imagine qu’après le fiasco engendré par les versions PS4 et Xbox One de Cyberpunk 2077, aucun studio de développement ne souhaite prendre le risque de vivre la situation subie pas CD Projekt Red. Ainsi, laisser aux développeurs un mois de travail supplémentaire est un faible prix à payer pour, on l’espère, jouir d’une version propre sur nos machines en bout de course. Et si en plus cela leur permet d’éviter d’entrer dans des situations de crunch ou de management toxique, le report de la date de sortie est d’autant plus à louer.

Néanmoins, à ce jour, aucune image d’Hogwarts Legacy tournant sur PS4 ou Xbox One n’a encore été dévoilée, ce qui nous parait inquiétant à seulement quelques encablures de la sortie. Un esprit malin (et taquin) pourrait même se dire qu’on cherche à nous cacher l’état réel de ces versions. On se doute que des concessions devront êtres faites, notamment en diminuant le nombre d’étudiants affichés à l’écran et en limitant les effets visuels, mais avec un peu d’huile de coude et une bonne optimisation, les derniers retranchements de ces machines pourraient bien être atteints. Espérons-le tout du moins. Les PS5 et Xbox Series, bien que la tension des stocks soit redescendue, restant encore compliquées à trouver pour certains, on ne peut que souhaiter que Hogwarts Legacy finisse par tourner comme un coucou sur les machines « Old Gen »

Ce qui nous inquiète en revanche beaucoup plus, c’est le résultat que l’on risque d’obtenir sur la mouture Switch du jeu, toujours calée pour le 25 juillet prochain. À moins qu’il ne s’agisse d’une version « cloud », à l’instar de A Plague Tale: Requiem, ou qu’une nouvelle Nintendo Switch « pro » plus puissance ne débarque (ces deux scénarii nous paraissant peu probables), les équipes d’Avalanche Software vont devoir faire usage de magie très puissante pour arriver à faire entrer leur bébé sur une cartouche de jeu.

Pourrait-on alors imaginer que Hogwarts Legacy finisse par être purement et simplement annulé sur la console hybride de Nintendo ? Bien que cela nous semble peu envisageable, les précommandes ayant déjà débuté, avec un prix affiché à 40 € (seulement), il est légitime de penser que ce serait presque la meilleure option à prendre. L’appât du gain est fort, et un tel parc de machine installé est alléchant pour n’importe quel éditeur, mais sortir le titre dans un état douteux risquerait fort de plus lui couter en termes d’image, et de futures ventes d’une éventuelle suite et/ou contenus additionnels que ce qu’il pourrait rapporter à court terme. À bon entendeur.