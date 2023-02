Hogwarts Legacy ou l’abondance absurde de contenu en ligne

Impossible de passer à côté du phénomène Hogwarts Legacy tant sa médiatisation est colossale. Le jeu est placardé partout. Il est sur toutes les bouches et inonde l’internet sauvage d’articles et de vidéos en tous genres. À ce propos, ses premiers chiffres de vente sont sortis. Et accrochez-vous, car c’est vertigineux. Hogwarts Legacy s’est écoulé à plus de douze millions d’exemplaires dans le monde (plus de 850 millions de dollars de recette) durant ses deux premières semaines de sortie, un score d’autant plus impressionnant avec l’appel au boycott, et alors que ses versions Switch, PS4 et Xbox One sont toujours attendues. Mais nous ne sommes pas là pour parler de son succès (qui ne fait que commencer), mais plus de la tournure dont les différentes rédactions se saisissent du sujet. Pas de chasse aux sorcières. On souhaite juste, à travers ces lignes, pousser à la réflexion.

Beaucoup de sites ont sacrifié leur qualité rédactionnelle sur l’autel de la popularité. Tous les prétextes sont bons pour publier du Hogwarts Legacy, même si le contenu est creux, même si l’on prend le lecteur pour un imbécile. On ne compte plus le nombre de soluces, guides d’une totale inutilité avec pour simple objectif : occuper le terrain sur les moteurs de recherche. Car la vraie bataille d’Hogwarts Legacy est bien en ligne. Point de baguette magique ou de sortilège, mais bien du contenu à outrance.

Comment accéder à tel lieu ? Comment collectionner tous les collectibles ? Comment apprendre tous les sorts ? Voilà quelques exemples de guides et autres soluces que vous avez forcément vus si vous vous intéressez un minimum au sujet. Nous-mêmes avons essayé de tirer la couverture avec une poignée d’articles dédiés (sans jamais tomber dans l’excès… quoique).

Le vrai problème de cette situation est que l’on ne rédige plus pour des humains. On ne recherche plus à enrichir véritablement l’expérience du joueur. Tout est fait pour correspondre aux robots d’indéxation. Google, Google Actualité, YouTube, Twitter… Les algorithmes de visibilité imposent du contenu toujours plus régulier, toujours plus long, quitte à générer du contenu creux. On ne va pas se mentir, ça a toujours existé depuis l’hégémonie d’Alphabet, mais ces derniers mois, le phénomène s’est amplifié à tel point que l’on s’inquiète de la survie des sites intermédiaires comme le nôtre. Sans visibilité, il devient impensable de continuer notre travail, de prendre le temps de bien faire. Les sites d’actualité jeux vidéo vont-ils définitivement tomber aux mains des grands groupes publicitaires, là où on maîtrise parfaitement les mécaniques citées plus haut ? La question est permise.

De notre côté, même si notre trafic chute, nous tiendrons position. Nous trouverons des chemins de traverse (pas celui d’Harry Potter) comme nous avons toujours fait depuis près de dix ans. Hogwarts Legacy n’a fait que souligner la chose, rien de plus. Pardonnez le ton moralisateur, mais essayez toujours de privilégier les sites qui font l’effort de proposer des contenus originaux et qui essaient d’apporter une vraie valeur ajoutée à l’actualité. Sans quoi, vos prochaines sources d’information se compteront sur les doigts de la main.