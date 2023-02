Hogwarts Legacy – Guide des explorateurs de Poudlard

Pendant que certains sillonnent déjà les couloirs de la majestueuse école de sorcellerie depuis presque une semaine, peut-être allez-vous bientôt entamer votre périple dans le monde d’Hogwarts Legacy. Si tel est le cas, vous serez probablement surpris de la quantité impressionnante de choses à dénicher, ne serait-ce qu’entre les murs de l’école. Même si la carte du jeu ne se limite pas à sa seule enceinte, vous aurez déjà fort à faire si vous disposez d’une fibre exploratrice.

Cependant, il se pourrait que vous vous retrouviez un peu perdu dans ces couloirs qui semblent s’étendre à l’infini. C’est pourquoi, ce petit guide de l’exploration du château devrait vous être d’une grande aide : résolution d’énigmes, récolte des différentes pages du guide du sorcier, ramassage en règle des jetons de maison : vous saurez, après lecture, comment obtenir et dénicher tous les petits secrets de Poudlard.

Les pages du guide du sorcier

Lors de vos déambulations dans l’école, vous pourrez dénicher de nombreuses pages du guide du sorcier. Ces dernières, en plus de vous donner de l’expérience et de vous faire compléter des défis, vous fourniront des détails sur le monde qui vous entoure. Au début de l’aventure, le Professeur Weasley vous demandera d’en faire apparaître une grâce au sortilège Révelio, vous permettant de comprendre comment dénicher celles qui se cachent devant vos yeux.

Cependant, il en existe également sous d’autres formes, comme des livres volants au-dessus de vos têtes que vous devrez amener à vous grâce au sort Accio, ou encore dissimulées derrières les différents mystères que nous allons aborder dans la suite du guide. En sachant qu’un trophée vous demande de compléter toutes les collections, les dénicher devrait figurer sur votre tableau de chasse si vous désirez le 100%. Sachez également que des pages sont également trouvables partout dans le monde d’Hogwarts Legacy, pas seulement à Poudlard.

Les portes à énigme

Plus vos pas fouleront le sol de Poudlard, plus vous tomberez sur des mystères que vous ne comprendrez peut-être pas au premier coup d’œil. Ces étranges portes ornées de dix symboles en feront sans doute partie. Pourtant, la solution est toute simple et, lorsque vous l’aurez, il vous suffira de faire quelques petits calculs afin de résoudre ces énigmes et vous emparer du trésor caché derrière.

Chaque symbole correspond à un chiffre, de zéro à neuf : le premier symbole en bas à gauche correspond au zéro, le dernier en bas à droite correspond au neuf. Vous n’avez plus qu’à compter dans l’ordre pour savoir à quel chiffre correspondent les autres figures, puis à additionner ce que vous obtenez avec ce qui est déjà afficher sur la porte afin de remplir l’équation grâce aux deux mécanismes situés non loin et vous permettant de saisir votre réponse.

Les tableaux aux papillons

Hogwarts Legacy n’est pas avare en mystères à résoudre, et ces étranges tableaux, vides au premier abord, vous demanderont d’utiliser le sort Lumos afin d’en dévoiler le contenu. Ils vous afficheront ensuite un endroit non loin, et vous aurez certainement tôt fait de remarquer cette étrange forme de papillon sous l’image. Même si une quête annexe introduit ces tableaux et leur fonctionnement, il est totalement possible de passer à côté.

Basez-vous sur l’image affichée par le tableau et essayez de trouver l’endroit : un papillon vous y attendra, mais ce dernier n’acceptera de vous suivre que si vous lui faites un peu de lumière. Activez le sort Lumos et guidez votre nouvel ami jusqu’à son tableau, avant de désactiver le sort pour qu’il puisse retrouver sa place. Résoudre ces énigmes vous permettra d’obtenir de nouvelles pages du guide du sorcier, ainsi que de l’expérience.

Les statues de Demiguises

Même si les Demiguises et leurs lunes sont introduites durant la trame principale, il était impensable de ne pas vous parler de ces étranges artefacts et de leur grande importance dans l’exploration d’Hogwarts Legacy en général. En effet, en obtenir vous permettra de perfectionner votre sortilège d’Alohomora et d’ouvrir plus de portes cadenassées. Cependant, il vous faudra arpenter Pré-au-Lard et les régions environnantes pour dénicher les dernières.

Les statues de Demiguises apparaissent en plein jour, mais la lune que tiennent ces dernières ne pourra être récoltée qu’à la faveur de la nuit. Plutôt que d’attendre que le soleil se couche, vous pourrez ouvrir votre carte et utiliser la touche indiquée en bas de votre écran pour attendre et faire passer le temps du jour à la nuit. Récoltez-en un maximum afin de vous faciliter l’exploration, car bon nombre de portes vous resteront inaccessibles sans la version la plus puissante du sortilège d’Alohomora.

Les clés volantes et les jetons de maison

Comme pour les tableaux aux papillons, ces étranges armoires et les clés associées seront introduites durant une quête annexe, donc entièrement facultative. Ces armoires renferment en fait des jetons de maison qui n’auront qu’une seule et unique utilité : ouvrir un coffre qui se trouve dans la salle commune de la maison que le choixpeau magique vous aura assignée.

Pour ouvrir ce mobilier particulier, il vous faudra dénicher une clé volante, comme celles du premier film, qui se trouve en général non loin de sa serrure. Elle se mettra alors à fuir en direction de l’armoire : suivez-la et préparez-vous à l’enfoncer avec force dans la fente qui lui est destinée afin de récupérer un des seize jetons de maison nécessaires à l’ouverture du coffre.

Les coffres ornés d’un œil scrutateur

Vous entamez une nouvelle balade dans les couloirs alambiqués de Poudlard quand, soudain, vous apercevez un coffre au loin, disposant d’un design qui diffère de celui de ses confrères. Vous vous en approchez, mais ce dernier vous scrute et, tant qu’il vous verra, il vous sera impossible d’en obtenir le contenu. Malheureusement, si vous en croisez au début de votre aventure, il vous faudra prendre votre mal en patience.

En effet, vu que ces derniers semblent se refermer dès qu’ils vous voient, la solution est simple : ils ne doivent pas vous voir. Vous pouvez utiliser une potion d’invisibilité, mais cette solution reste coûteuse en ressource ou en argent. Attendez plutôt d’apprendre le sort de Désillusion pour pouvoir vous rendre imperceptible et enfin empocher les 500 pièces que renferment ces coffres ensorcelés, trouvables également à Pré-au-Lard.

Les statues à faire léviter

Lumos et Alohomora ne seront pas les seuls sorts utiles dans l’exploration de Poudlard. Lorsque vous aurez appris le sortilège Levioso, que vous aurez assez tôt dans le jeu, vous pourrez interagir avec ces étranges statues. Si vous utilisez le sortilège sur ces dernières, la sphère qu’elles portent se lèvera et la statue disparaîtra pour laisser derrière elle une page du guide du sorcier.

Il est à noter que, parfois, ces statues n’auront pas résister à l’épreuve du temps et seront brisées. Il vous faudra alors les réparer à l’aide du sort Réparo avant de pouvoir prétendre leur lancer un Levioso et récupérer votre récompense. Vous obtiendrez Réparo au cours du jeu, en réalisant un devoir des professeurs.

Les mécanismes sensibles à Repulso

Durant vos nombreux vagabondages dans le château, vous pourrez vous retrouve nez à nez avec ces étranges boutons. Vous aurez beau vous acharner dessus avec votre baguette, si vous ne vous servez pas du bon sortilège, ces derniers resteront de marbre. Et le bon sort est en fait Repulso, que vous apprendrez naturellement au cours de l’histoire.

Derrière ces passages secrets, vous pourrez trouver des pièces contenant des coffres de collection ou encore des défis du sortilège de Repulso, qui vous seront introduits lors d’une quête annexe. Ces derniers sont en fait constitués de petits casse-têtes qu’il vous faudra résoudre pour prétendre à l’obtention d’une récompense, souvent un coffre de collection.

Les braseros dragon dont on ravive la flamme

Dernière entrée de ce guide de l’explorateur de Poudlard : les braseros à la forme de dragon. Vous croiserez ces derniers à de nombreux endroits que ce soit au sol ou sur les murs. Vous l’aurez compris, il vous faudra raviver la flamme du reptile fantastique en usant de vos sortilèges. Incendio ou Confringo seront ici vos meilleurs alliés.

Lorsque le brasero se trouvera sur un mur, en hauteur, il vous faudra également user du sortilège Accio afin de ramener vers vous les pages que ces brasero vous auront offerts. De quoi alimenter encore un peu plus votre guide du sorcier et engranger encore quelques points d’expérience.

Avec tout ça, vous devriez être fin prêt à arpenter les couloirs de l’école de sorcellerie avec un œil affûté, bien décidé à dénicher les moindres secrets que renferme Poudlard. Hogwarts Legacy est un jeu riche, généreux, tant et si bien que ce guide, se concentrant uniquement sur ce qui trouvable dans le château, n’en demeure pas moins massif. De longues heures d’exploration se présentent à l’horizon, alors vous ne devriez pas trop les faire attendre, sorciers et sorcières.