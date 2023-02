Artbook Hogwarts Legacy – Là où la magie commence

Avec Hogwarts Legacy, le studio Avalanche a su créer une école Poudlard unique, invitant le joueur à l’exploration permanente. Salué pour son aspect visuel et son côté immersif sans précédent dans l’univers du sorcier à la cicatrice, le jeu est d’ores et déjà un véritable succès. Afin de prolonger (ou d’amorcer) votre aventure dans le monde magique de Poudlard et ses environs, l’éditeur Mana Books propose depuis le 9 février l’artbook officiel intitulé L’Art et la Création de Hogwarts Legacy. Dans ce superbe ouvrage de 256 pages, vous trouverez de nombreuses descriptions, extraits d’interviews des développeurs d’Avalanche, mais surtout d’impressionnants dessins et autres croquis inédits ayant servi de base à l’univers.

Au fur et à mesure de la lecture (et surtout du visionnage) de l’artbook, vous comprendrez mieux le travail du studio dans son processus créatif. C’est bien la genèse du jeu qui se présente sous vos yeux. Au travers des nombreux témoignages de personnes proches du développement, il vous sera plus aisé de comprendre pourquoi le jeu est quasi unanimement salué pour son aspect visuel. Vous verrez comment ce dernier a été créé par de vrais passionnés, et toutes les interrogations qui se sont posées durant le développement du gigantesque monde ouvert proposé. Comment respecter le lore de l’œuvre originale, tout en proposant un contenu innovant et surprenant, voilà une question qui revient en fil rouge tout au long de la lecture.

Si vous avez déjà commencé votre aventure sur PS5, Xbox Series ou PC, nous ne pouvons que vous conseiller de vous jeter sur L’art et la Création de Hogwarts Legacy. Avec ses nombreuses anecdotes sur l’histoire et ses visuels magnifiques, il sera le parfait complément à votre périple. Si vous n’avez pas encore mis la main sur le jeu, nous vous conseillons de patienter un peu avant d’ouvrir l’ouvrage, qui dévoile quelques éléments de gameplay, des lieux et des personnages que vous préférerez sans doute découvrir par vous-même, manette à la main.

Plus qu’un simple livre sur Hogwarts Legacy, c’est un livre sur le jeu vidéo en tant qu’art que Mana Books vous propose. De l’imagination à la réalisation, les étapes sont nombreuses. L’Art et la Création de Hogwarts Legacy (disponible chez Mana Books au prix de 39,90 euros) vous invite à les découvrir.