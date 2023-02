Hogwarts Legacy – Guide du sort Revelio, Poudlard se dévoile

Si vous avez déjà mis la main sur Hogwarts Legacy, officiellement sorti le 10 février, vous vous êtes très rapidement rendu compte que le contenu proposé est titanesque. La trame principale vous tiendra en haleine de longues heures durant, mais c’est véritablement dans les quêtes annexes et les phases d’exploration qu’il dévoile tout son potentiel. De nouveaux défis font leur apparition régulièrement durant votre aventure, et il convient d’être organisé pour maximiser votre visite de Poudlard et ses environs. Pour vous aider à avancer, nous vous proposons aujourd’hui quelques conseils concernant l’utilisation du sort de révélation Revelio qui vous sortira de nombreuses situations plus ou moins compliquées. C’est le premier sort que vous apprendrez, il sera inutilisable en combat, mais sera sans aucun doute celui que vous utiliserez le plus durant votre aventure.

Dévoiler les pages du guide (tendez bien l’oreille)

Dès vos premières minutes à Poudlard, Mme Weasley, vice-directrice de l’école, vous présente l’utilisation première de Revelio. En invoquant ce sort rapide lorsque vous vous trouvez dans l’un des nombreux lieux clés du château, vous pourrez accéder à des pages du guide du sorcier. Ces pages intéressantes forment une sorte d’encyclopédie de Poudlard, et vous permettront de découvrir l’histoire du lieu ou de l’objet devant lequel vous êtes, rendant votre immersion encore meilleure. Une mine d’or notamment pour les fans. Certaines pages du guide sont évidentes à trouver, car elle se situent dans des lieux emblématiques du monde des sorciers. D’autres vous demanderont d’user et même d’abuser de Revelio si vous voulez les découvrir. Ce sera d’ailleurs notre premier conseil: utilisez Revelio partout et tout le temps, vous n’êtes jamais à l’abri d’une surprise. Tendez également bien l’oreille. Lorsqu’un lieu d’intérêt se situe dans la zone d’action de votre sort, une petite clochette tintera à la fin d’invocation. Elle sonnera de plus en plus fort en fonction de votre proximité avec l’objet.

Dévoiler les éléments avec interactions

La deuxième particularité de Revelio, c’est que le sort permet de dévoiler à distance les éléments avec lesquels une interaction est possible. A chaque arrivée dans une nouvelle salle, nous vous conseillons d’utiliser votre sort pour mettre en surbrillance les différents coffres ou éléments de quêtes se trouvant à proximité. En fonction de la portée de votre sort, vous pourrez même voir si des coffres se trouvent au dessus de vous, en dessous ou même derrière un mur, vous permettant ainsi de découvrir certains passages secrets de Poudlard.

Revelio vous montrera en jaune les trésors et coffres contenant de l’équipement notamment. En bleu, ce dernier vous montrera les éléments nécessaires à la résolution d’énigmes, ou les cadenas empêchant votre progression pour le moment. Après quelques heures de jeu, lorsque vous accèderez à la rubrique « Talents » de votre menu de sorcier, il vous sera possible d’augmenter la portée de votre sort, pour des recherches de secrets encore plus efficaces.

Dévoiler les lieux importants (sur le balai)

Lorsque vous accéderez aux déplacement en balai ou à dos de créatures, nous vous conseillons d’utiliser régulièrement Revelio durant vos sorties dans les Highlands. Dès que vous aurez pris de l’altitude, lancer le sort vous permettra de dévoiler sur la carte tous les lieux importants à proximité. Le gain de temps est énorme en comparaison d’un déplacement à pied.

Lancer Revelio depuis votre balai affichera sur la carte les camps de mages noirs, les grottes, les épreuves de Merlin, mais aussi les papillons, sur une distance conséquente à la ronde. Aucune obligation d’aller directement visiter ces lieux dévoilés, ils seront sauvegardés immédiatement sur la carte de votre menu, et vous pourrez y retourner quand bon vous semblera.

Dévoiler les adversaires

Revelio vous permettra enfin de dévoiler les nombreux types d’ennemis qui se dresseront sur votre chemin, avant qu’ils ne vous repèrent. Cette fois-ci, c’est la couleur rouge qui apparaitra sur votre écran pour vous dévoiler la silhouette des créatures que vous vous préparez à affronter. Trois solutions s’offrent ensuite à vous: refuser le combat pour mieux revenir plus tard, lancer un sortilège de dissimulation pour attaquer en mode furtif, ou être totalement sûr de sa force et se battre à la loyale, baguette à la main.

Ce n’est pas pour rien que Revelio vous est présenté en premier dans le jeu. A peine lâché dans la magnifique Poudlard, la soif d’explorer prend le dessus, et ce sort permettra de l’assouvir au mieux et de profiter à fond du contenu immersif proposé. Hogwarts Legacy est gigantesque, et nous espérons que ces petits conseils de jeu vous permettront d’en profiter de la meilleure façon possible, en vous permettant de découvrir tous les petits (et grands) secrets qui le composent.