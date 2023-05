Hogwarts Legacy – Un patch qui pense à l’arachnophobie

Ce 5 mai sortaient les moutures PS4 et Xbox One de Hogwarts Legacy. À cette occasion, Avalanche Software a proposé un premier patch de grande envergure pour le jeu. Parmi les nombreuses améliorations apportées au titre, les joueurs n’ont pas manqué de remarquer l’ajout d’un mode arachnophobie, qui efface les araignées de la partie.

Déployé aujourd’hui, le mode arachnophobie transforme les araignées ennemies : elles prennent une apparence plus cartoon, et leurs pattes sont remplacées par des patins à roulettes. De cette manière, le jeu est débarrassé de tous les éléments les plus terrifiants pour les joueurs, comme les pattes ou les poils. Les araignées mortes dans le décor sont tout bonnement retirées, avec les bruitages associées à tous les ennemis arachnoïdes. Cependant, attention : ce mode ne retire pas l’icône dans les renseignements.

En plus d’être une référence bienvenue aux films, ce mode est bien accueilli par une bonne partie du public. Si, comme toujours, la question des options d’accessibilité peut porter à débat, il est clair que dans le cas d’Hogwarts Legacy, c’était un choix facile. En effet, déjà à l’origine, le public visé par le titre n’est pas forcément un public tenant à conserver un style de jeu difficile et réservé aux plus téméraires.

Au contraire, ce qui permet à Hogwarts Legacy d’avoir un tel succès, c’est bien que la licence Harry Potter est chère à un large public, qui n’a pas forcément envie de devoir s’efforcer à avancer dans le jeu malgré des éléments qui leur paraissent insurmontables, pour une raison ou une autre. S’il est peu probable que ce mode motive de nouvelles ventes du jeu en soi, il est certain qu’il permettra à certains joueurs de se frayer un chemin dans l’histoire plus sereinement.

C’est une question d’accessibilité : nous ne sommes pas tous égaux derrière la manette. S’il est courant de ne pas être à l’aise devant des araignées, les personnes en ayant une peur phobique peuvent ne pas supporter de les voir dans un jeu. Plus encore : l’arachnophobie est une peur tellement répandue que ces modes cachant les araignées sont une demande courante de la part des joueurs.

Et tous les studios ne réagissent pas de la même manière. Si certains studios sont frileux à l’idée d’altérer leurs jeux, d’autres, comme Avalanche Software ici, ou Respawn, qui a récemment proposé un mode arachnophobie sur Star Wars Jedi: Survivor, n’ont aucun souci pour s’adapter à un public varié.

Dans la même veine, il est possible de penser au titre d’horreur Grounded, qui pousse le concept encore plus loin : le mode arachnophobie de ce titre se présente en plusieurs niveaux, qui sapent progressivement les araignées de leurs caractéristiques terrifiantes. Dans ce cas précis, le fait que le jeu reçoive un tel mode peut surprendre : contrairement à Hogwarts Legacy, un titre d’horreur est là pour, justement, confronter les joueurs à des éléments les plaçant dans l’inconfort de manière volontaire.

Et c’est souvent là que le débat se crée au sein des joueurs : ces modes sont le résultat d’une prise en compte du ressenti des joueurs. Évidemment, c’est important de rendre le médium du jeu vidéo le plus accessible possible. Cependant, il est vrai qu’on peut entendre qu’il soit compliqué de s’adapter aux problèmes de tous, tout le temps. Il semble compliqué d’imaginer un mode adapté à chaque peur ou problème : l’arachnophobie est une peur répandue, mais la peur des serpents ou des hauteurs, par exemple, sont également très courantes.

Enfin, quand bien même pourrait se poser la question de la pertinence d’un tel mode, il reste qu’outre une volonté artistique claire de la part des développeurs le rendant impossible (un argument récurrent au sujet de la difficulté de jeux tels que ceux de FromSoftware), ils n’endommagent en rien l’expérience du joueur. Hogwarts Legacy n’est pas un titre qui se vend comme tel : le mode arachnophobie y a toute sa place.

Un mode qui permettrait aux personnes les plus craintifs d’être plus à l’aise sur le jeu, et qui arrive au bon moment. Alors que le jeu est sorti sur les consoles de la génération précédente, tout en ménageant une sortie Switch pour l’été 2023, il est clair qu’un public moins joueur, qui n’a pas fait le passage à la génération actuelle, va enfin chercher à se procurer la galette qui a su se faire attendre. C’est d’autant plus important, qu’encore plus que la sortie PS4/Xbox One, Warner Bros Interactive a fait part de grandes attentes pour la sortie Switch, notamment vis-à-vis du marché japonais :