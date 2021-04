Palaka – Un jeu pensé pour être accessible aux personnes autistes

Les développeurs de Palaka ont une motivation très particulière : celle de créer un jeu offrant une plus grande accessibilité à tous les joueurs, notamment pour les personnes atteintes de troubles du spectre autistique.

Le 2 avril 2021 était la journée mondiale de la sensibilisation à l’autisme. Dédiée à aider le grand public à mieux comprendre l’autisme, cette journée était ponctuée d’actions et d’événements destinés à mettre en lumière ce trouble du développement aux formes multiples, et plus répandu qu’on ne le croit : ce handicap toucherait en effet une personne sur 150.

Issu de la collaboration entre 8 étudiants de l’ISART Digital (école parisienne de jeux vidéo et d’animation 3D) et le studio Reflector Entertainment, Palaka en est encore au stade de prototype. Les deux entités se connaissent bien, puisqu’elles avaient déjà travaillé ensemble sur le très onirique Blossom (un jeu que votre serviteur vous recommande chaudement, disponible gratuitement ici).

Le projet est un véritable défi, puisqu’il se met en ligne de mire de pouvoir être un jeu inclusif, qui proposera des graphismes et des stimulations sonores issus d’une année de recherche et développement. L’objectif ouvertement affiché par Palaka est d’offrir une expérience de jeu accessible aux joueurs qui ne sont pas neurotypiques.

Petit point vocabulaire : Neurotypique (souvent abrégé en NT) est un mot créé par des personnes souffrant de troubles autistiques pour qualifier les personnes qui ne le sont pas. Il s’agit d’un terme utilisé par la communauté scientifique et par les militants de la neurodiversité.

Pour en revenir au jeu, celui-ci va s’appuyer sur deux grandes lignes directrices pour favoriser l’accessibilité : faciliter la perception et la compréhension des signaux émotionnels dans la vie réelle, et la diminution de la frustration chez le joueur.

Quid de l’histoire ? Vous incarnerez une gardienne chargée du voyage des âmes des morts vers l’au-delà. Après avoir recueilli l’âme d’un enfant perdu, une relation forte va naître et lier les deux personnages. Pour aider cet enfant, l’héroïne traversera un environnement peu accueillant et devra résoudre des énigmes tout au long de son parcours.

Une attention toute particulière a été portée au sound-design, afin d’aider à la compréhension du jeu. Grâce à l’ambiance musicale et aux bruitages, le joueur pourra reconnaître, interpréter et comprendre les émotions de l’enfant perdu. Pour réduire la frustration des joueurs, les créateurs ont mis en place une fonction de difficulté adaptative, qui permet d’indiquer au joueur où aller, si ce dernier en éprouve le besoin.

Nous ne pouvons que saluer les efforts de Reflector Entertainment et de l’ISART en faveur de l’inclusivité. Une initiative que nous aimerions retrouver chez des grands noms du jeu vidéo.