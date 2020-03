Lucen – L’open world indépendant à l’atmosphère lumineuse et apaisante

C’est en solo (ou presque) que l’australien Kristian Kebbe développe sur l’Unreal Engine 4 Lucen, un Hack and Slash en monde ouvert où la lumière est au centre de l’histoire et du gameplay.

Hormi Andrew Ryu en charge du sound design et Lukas Piel de la composition musicale, c’est seul, à Melbourne, que Kistian Kebbe développe ce jeu dont les premières bribes lui viennent il y a plus de 10 ans. Avant Lucen, il officiait en tant que VFX artist. Il a travaillé sur des films tels que Aquaman, Spider-Man Far from Home ou bien IT Chapter 2. Il se présente lui même sur la page twitter du jeu comme un VFX Artist transformé en game développeur. Il a quitté son poste dans le cinéma et se consacre désormais à plein temps à créer son jeu.

Lucen (outre de donner son nom au jeu) est un jeune homme qui aura la désagréable surprise de se réveiller en découvrant son village enveloppé de ténèbres et ses habitants plongés dans sommeil sans fin. Il n’aura alors plus qu’un seul but, voyager jusqu’au lieu de résidence des anciens dieux afin que ces derniers apportent à nouveau la lumière dans le village. Il lui faudra pour cela traverser des forêts luxuriantes jonchés d’autels en ruines à la gloires des anciens dieux, de profondes cavernes ou encore des marécages aux épaisses brumes. des environnements sauvages qu’arpentent de nombreuses créatures hostiles. Lucen pourra compter sur son épée, son arc et les légendes transmises depuis des générations pour accomplir sa quête.

Lucen (le jeu) se présente sur sa page Steam comme un Hack and Slash d’aventure en Open World. Ce sera donc lors de combats à l’action dynamiques et demandant la maîtrise de combos que les joueurs feront face aux ennemis. Pour l’instant rien d’original. La spécificité du titre reposera dans la possibilité d’absorber la lumière environnante via l’épée ou l’arc, puis de l’utiliser par exemple pour effectuer une attaque plus puissante ou pour déclencher une capacité. Ou encore pendant l’exploration, notamment des grottes. Votre épée vous permettra alors de vous y éclairer. C’est aussi via la lumière que la progression du personnage aura lieu.

En effet, il faudra pourfendre des boss gigantesques protégeant farouchement des orbes de lumières nécessaires pour évoluer dans le jeu. Pas besoin d’aller plus loin pour former un parallèle avec le géant Breath of the Wild. Surtout que Kristian Kebbe annonce dans ses Devlogs vouloir ajouter de l’interaction avec l’environnement, comme couper un arbre par exemple, à l’aide un système d’objets consommables comme des explosifs. Des mécaniques phares du titre de Nintendo.

Néanmoins concernant le déroulement de l’aventure, Lucen n’empruntera pas la même voie que Breath of the Wild mais comportera moult quêtes permettant au passage d’en apprendre d’avantage sur le héros et ce monde depuis longtemps inchangé par la civilisation. Ce qui encore une fois rappelle Breath of the Wild. Mais par son graphisme épuré et son design simpliste, Lucen possède une ambiance à la fois étrange et apaisante qui lorgne du coté de jeux comme Rime ou Journey, voir même Another world (cocorico !).

Afin de financer ce projet assez pharaonique pour une seule personne, le développeur a créé une page Patreon. Un Kickstarter était supposé voir le jour le 29 mars 2020 mais dû à la situation de coronavirus il préféra le reporter. Il n’y a pas plus de nouvelles pour l’instant. Si vous souhaitez suivre le projet de plus prés, il existe une série de Devlogs disponible sur Youtube où l’australien donne fréquemment des nouvelles en vidéo sur l’avancement du projet. Bien qu’il n’y ai aucune date de sortie d’annoncée, on peut attendre Lucen pour 2021, disponible sur PC via Steam. En attendant on vous laisse en compagnie du trailer.