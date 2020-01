Genshin Impact viendra aussi titiller Breath of the Wild sur son propre terrain

Genshin Impact – Plus qu’un Tales of Zelda chinois ?

En juin 2019, il était annoncé que Genshin Impact paraîtrait début 2020 sur PC et appareils iOS et Android. Soit, mais Genshin Impact, kézako ? Il émane du studio chinois miHoYo, qui s’est d’abord fait les dents sur mobile avec par exemple Gun GirlZ ou Honkai Impact, et qui prend son envol avec son petit dernier sus-mentionné en s’attaquant, en plus des plateformes mobiles, à d’autres machines plus ambitieuses en termes de puissance.

Genshin Impact est un action-RPG qui semble somptueux (vous le verrez en reluquant le trailer en fin d’article ainsi que les screenshots ici présents) et sur lequel on aimerait bien mettre la main au plus vite, mais qui n’a pas fait que des émules à son annonce. La raison ? Il ressemble violemment à Zelda: Breath of the Wild, au point que d’aucuns n’hésitent pas à le traiter de “clone chinois” du titre de Nintendo, et force est de constater que, tant niveau graphique (décors, ennemis, couleurs…) que gameplay ou game-design, on comprendra pourquoi le studio a cité BotW comme première source d’inspiration. Ha, et Tales of, aussi, pour les personnages, trouvons-nous. Les auteurs évoquent également GTA, mais c’est moins parlant sur le trailer, ça ; à voir en jeu.

Comme nous le disions plus haut, Genshin Impact était à l’origine destiné aux PC et mobiles ; il a été néanmoins annoncé par la suite sur PlayStation 4 (vous trouverez aisément les images d’un rageux fan de BotW qui ne voulait pas d’un clone de Zelda sur PS4 et qui a cassé une PS4 Pro de haine devant un public médusé). Aujourd’hui, on apprend qu’une nouvelle machine va s’ajouter à la liste : la Switch. Le titre chinois viendra donc prendre les armes face à son modèle sur son propre terrain, histoire d’en finir avec ce pseudo-conflit de fanboys. Chacun choisira son camp, ou pas ; certains, comme Votre Humble Narrateur, n’en auront rien à carrer et préféreront profiter de deux bons jeux plutôt que de se prêter à des arguments de cour de récré dont l’univers du JV a le secret depuis des années.

Il ne reste donc plus qu’à patienter, car Genshin Impact risque de ne sortir que fin 2020, et encore, il ne serait pas risqué de tabler plutôt sur du début 2021 (m’enfin, mieux vaudrait quand même pour lui qu’il sorte avant Breath of the Wild 2…). Pour notre part, la question la plus pertinente qui nous vienne à l’heure actuelle est : comment diable un tel jeu va-t-il pouvoir fonctionner sur appareils mobiles ?? Vous avez intérêt à être équipé d’une sacrée machine de guerre…

On vous laisse avec le trailer, mais avant de le visionner (ou après hein, c’est vous l’doc, Doc), n’hésitez pas à jeter un oeil au très joli site officiel du jeu, que voici. Il contient la description des personnages, notamment, mais aussi un petit manga en couleur dédié à l’histoire de ces derniers, que vous pourrez même consulter en français en changeant la langue. Très mignon. Vous pourrez également vous inscrire à la bêta à venir…