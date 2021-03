LDLC-OL et Handicap International s’associent pour la bonne cause

LDLC-OL, le club de sport électronique français rattaché au club de foot Olympique Lyonnais, et Handicap International, ONG qui vient en aide aux populations en situation de handicap, s’associent afin de favoriser l’inclusion des personnes handicapées par l’e-sport. C’est un contrat d’un an reconductible qui s’établit entre les deux organismes, qui, pour mener à bien leur mission, mettront en place des événements et actions de sensibilisation destinés aux acteurs de l’e-sport afin de les familiariser avec le monde du handicap.

Le logo d’Handicap International sera donc floqué à côté de celui du LDLC-OL. Stéphan Euthine, directeur du LDLC-OL, déclare :

C’est avec beaucoup de fierté que nous annonçons donc notre partenariat avec Handicap International. Au gré de nos échanges, l’ONG nous a finalement choisis pour l’accompagner dans sa démarche de reconnaissance auprès de nos communautés sur le long terme. La structure LDLC-OL a toujours été sensibilisée sur le sujet du handicap et notamment sur celui de l’accessibilité et l’inclusion des joueurs dans ces situations lors des compétitions.

L’association Handicap International, qui œuvre depuis 1982 aux côtés des personnes en situation de handicap et des personnes vulnérables, déclare:

Alors qu’aujourd’hui, le gaming est devenu un espace d’échanges et de dialogue à part entière, il nous semblait important d’y projeter le sujet de l’inclusion au sens large.

Notons que le premier événement qui marquera ce partenariat sera un tournoi de gaming inclusif. Ledit tournoi aura lieu ce 20 mars et il opposera les pro-gamers du LDLC-OL à des joueurs amateurs handicapés. Pour ce faire, tous les joueurs valides se verront attribuer un handicap moteur ou sensoriel au cours du live.

C’est une belle initiative qui s’opère dans le monde du gaming, même si elle n’est pas la première. Rappelons que la mise au point de manettes dédiées aux personnes en situation de handicap et ce de manière normée et industrielle reste compliquée, tant par la diversité des handicaps que par leurs causes et effets. Cependant, il existe un fabricant de manettes dédiées aux handicaps : Ben Heck est américain et il crée des modèles sur-mesure adaptés aux différents handicaps de ses clients. Plus récemment, c’est The Last of Us Part 2 qui s’est montré très inclusif : pas loin de soixante paramètres d’accessibilité ont permis à des joueurs invalides d’incarner Ellie et Abby.

Dans le monde professionnel, dans le système éducatif, dans l’accès aux soins, la vie quotidienne, etc., l’inclusion des personnes en situation de handicap reste encore trop fragile. Il est important de continuer à mettre en place des solutions pour les personnes concernées. Des associations comme Handicap International et des partenariats comme celui qui vient de s’établir entre cette ONG et le LDLC-OL donnent de la visibilité aux personnes en situation de handicap. Il est primordial qu’elles puissent s’exprimer et être force de propositions pour que leur handicap ne soit plus vecteur d’exclusion. Tout doit être accessible à tous.