Date Everything! – Le dating sim pour sortir avec le quotidien

L’éditeur Team17, à qui on doit déjà Overcooked et The Escapist, vient d’annoncer la sortie du premier jeu développé par Sassy Chap Game : Date Everything! Comme son titre l’indique, il s’agit d’un dating sim dans lequel on peut séduire… tout ! C’est-à-dire les objets de sa maison, du placard de la cuisine en passant par l’aspirateur, mais aussi l’eau et l’air. Un concept qui a le mérite de piquer la curiosité.

Au début du jeu, notre protagoniste reçoit une paire de lunettes magiques, les « dateviators ». Ces dernières nous permettront de commencer à discuter et à séduire tous les objets jusqu’alors inanimés de notre maison. On nous promet cent personnages avec lesquels interagir, et chose assez impressionnante pour être notée : tous les dialogues seront doublés ! On retrouve quelques noms connus au casting vocal, comme Felicia Day (qu’on a déjà pu voir dans Supernatural ou entendre dans Fallout : New Vegas) ou Grey DeLisle (Azura dans Avatar : Le dernier maître de l’air).

Évidemment (ou pas), les objets de notre quotidien prennent une apparence humaine grâce aux lunettes magiques. Les appareils électroménagers et autres meubles sont anthropomorphisés et visiblement, il y en a pour tous les goûts dans des styles très différents. Ces derniers sont d’ailleurs tous dessinés à la main. Chaque personnage aura différents embranchements et proposera trois fins selon nos choix (amour, amitié ou haine). Le jeu promet donc de longues heures d’exploration pour pouvoir découvrir tous les dialogues et romancer tous les prétendants.

Date Everything ! n’est pas sans rappeler le côté loufoque de Building Relationships, un autre dating sim à venir dans lequel on incarne une maison qui doit séduire des bâtiments. Le jeu est prévu prochainement sur PC et consoles. Malheureusement, aucune version française n’a été annoncée pour le moment.