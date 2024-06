Un nouveau pack d’extension torride pour nos Sims

On s’y attendait depuis la sortie de la dernière roadmap « Season of Love » : EA révèle aujourd’hui le prochain pack d’extension des Sims 4 ! Intitulé Amour Fou, le DLC sortira le 25 juillet et nous offrira des activités autour de l’amour pour nos Sims. Le trailer dévoile un nouveau monde dans lequel installer nos personnages, un mode construction délicieusement ringard qui rappelle les premiers opus de la franchise, et une ribambelle d’activités romantiques pour nos Sims.

Nos Sims pourront vivre, et surtout partir en rencard, dans la nouvelle ville de Ciudad Enamorada, d’inspiration hispanique. Trois quartiers s’offrent à nous, pour vivre dans des maisons style hispanique, partir en balade romantique avec notre date et évidemment passer une soirée en amoureux dans les bars et lounges. Le nouveau trait de terrain « repaire de célibataires » permettra d’attirer les cœurs à prendre les plus « caliente » de la région sur le lieu pour faire des rencontres.

D’après les premières images, le mode construction joue à fond sur le côté kitsch. Les fans de la première heure retrouveront enfin l’iconique lit cœur des Sims 1 ! On remarque également des papiers peints tigrés, une peau de bête sur laquelle se cajoler, et un nouveau bar arrondit. Le mode « Créer un Sim » semble nous offre lui aussi des objets au goût douteux, avec des colliers en forme de cœur et de nounours, des tatouages avec les prénoms des exs barrés, et des maquillages tout droit sortis des années 2000.

De nouveaux traits et aspirations centrés sur l’amour seront accessibles pour nos Sims : un personnage cœur d’artichaut adorera l’amour et sera très enthousiaste à l’idée de trouver le Sim de sa vie, tandis que le trait prudent en amour rendra le développement de relations romantiques plus difficile. On attend de voir en jeu la différence avec le trait « romantique » du jeu de base et le « froid » disponible avec le pack Vie Citadine. Les aspirations, partenaire modèle et explorateur romantique, nous promettent aussi un gameplay autour des relations amoureuses, mais ressemblent également à des éléments déjà présents dans d’autres DLC.

Le mode Vie promet plein de nouveautés, dont la très attendue application de rencontre pour permettre à nos personnages de trouver l’amour à partir d’un ordinateur ou de leur téléphone. Les relations entre les Sims et leurs partenaires seront plus profondes grâce à un nouveau système de compatibilité et de préférences, semblable à ce qui avait été introduit avec les dynamiques familiales du pack Grandir Ensemble. Évidemment, le DLC propose des interactions romantiques inédites et nous pourrons enfin changer de lieu pendant nos rencards et surtout ne plus être dérangés par tous les Sims présents sur place pendant qu’on essaie de conclure. Le jeu inclura bien sûr de nouveaux spots à crac-crac, une compétence « romantique » et une carrière de consultant en amour.

Toutes ces nouveautés, que beaucoup de fans des Sims veulent depuis longtemps, sont donc très enthousiasmantes. Attendons cependant la sortie du pack avant de crier trop vite notre joie : EA nous a malheureusement habitués aux bandes-annonces alléchantes pour avoir, finalement, des fonctionnalités beuguées et décevantes. Sur le papier, le système de rencard qui propose de choisir nous-mêmes les activités à effectuer rappelle les mariages de l’extension du même nom, qui est tristement connu pour être pratiquement injouable depuis sa parution l’an passé.