Les Sims 4 : À Louer – Un bail à la thaï

Bail, caution, quittances… Si ces termes vous refroissent, sachez que ce n’est pas le cas pour les Simmers ! Les fidèles joueurs des Sims 4 ont sauté de joie à l’annonce du nouveau pack d’extension intitulée À Louer. Sorti le 7 décembre dernier, le DLC introduit la gestion de résidences locatives dans un tout nouveau monde inspiré de la culture thaïlandaise. Cet ajout de gameplay, qui constitue à lui seul une petite révolution, saura-t-il convaincre ? Prenez vos clés, on a des biens à visiter !

C’est pas la taille qui compte

Le nouveau monde proposé par EA nous fait voyager en Thaïlande : la ville de Tomarang est pourvue de 9 terrains au total et des lieux bonus à visiter. Quand la carte de la ville a été révélée, les réactions ont été négatives : le nombre de terrains est inférieur à celui des villes précédentes (13 pour Chestnut Ridge de Vie au Ranch, ou encore 11 pour San Sequoia de Grandir Ensemble). Reste à savoir désormais si la carte proposée est à la hauteur de l’immersion promise.

Côté terrains communautaires et quartiers, nous disposons donc… d’un bar et d’un parc. Bon. Le bar est plutôt petit et sommaire, et le parc ressemble quant à lui plus à un carré d’herbe avec des bancs. C’est la douche froide, mais continuons notre promenade : il existe plusieurs lieux supplémentaires à visiter (temples, marché aux poissons) dont l’apparence plus traditionnelle nous séduit mais la déception ne cesse de s’abattre : ce n’est que des trous de lapin. Vous verrez donc votre Sim faire ses courses ou s’éveiller spirituellement de loin.

Le seul point positif est le marché nocturne avec son ambiance festive et colorée, ses belles bâtisses et ses produits variés. Le reste de la carte est largement couvert de végétation et parcouru d’un fleuve, on peut aussi remarquer une ambiance sonore travaillée, avec des petits cui-cuis d’oiseaux si on se trouve près de grands arbres. C’est sympa, ça dépayse mais pas sûr qu’on s’installe à Tomarang sur le long terme.

Si l’on se penche sur les terrain résidentiels, le résultat n’est guère mieux. Quatre bâtiments sont déjà à notre disposition (dont deux locatifs). Les équipes d’EA ont réussi par le passé à s’investir davantage sur le sujet et proposer des constructions originales et avec de la personnalité. On a l’impression avec ce pack qu’ils font machine arrière.

C’est pauvre, avec un agencement difficile à prendre en main (on aime les arbres mais on aime aussi voir notre maison), qui finalement nous a poussé à modifier directement les terrains afin d’y jouer confortablement. Vous aurez aussi le choix de partir de zéro et construire sur les trois terrains vides restants.

Jusqu’ici, la découverte de ce nouveau pack Les Sims 4 À Louer nous laisse de marbre ; mais celui-ci trouvera finalement grâce à nos yeux avec son mode construction et son CUS (Créer un Sim). Niveau déco, on est plus que gâtés avec des meubles originaux et des objets de gameplay qui trouveront une place dans nos futures parties (oui c’est de toi que l’on parle, cher autocuiseur). La multitude de combinaisons possibles pour un intérieur traditionnel et chaleureux est séduisante, et pourrait potentiellement s’intégrer à vos intérieurs plus minimalistes.

Le point Cristina Cordula : félicitations du jury également concernant le CUS avec de réelles créations originales, surtout pour les vêtements féminins. On regrette cependant l’aspect interchangeable des tenues pour nourrisson/bambin/enfant qui sont unisexes pour la plupart, c’est dommage. On reste cependant ici sur des éléments réutilisables à long terme, ce qui, pour les joueurs, est un point fort.

Concentrons-nous sur le cœur de ce pack, la location. Vous pouvez désormais construire ou modifier tout terrain résidentiel et le diviser en plusieurs lots (jusqu’à 6 sans code de triche) et ainsi faire vivre plusieurs foyers sur un terrain. Chacun aura son espace défini et pourra jouir des pièces communes de chaque terrain. La prise en main de ce mode est assez simple si vous partez de zéro, mais peut s’avérer plutôt floue si votre Sim habite déjà quelque part : si vous achetez une résidence locative, vous pensez déménager automatiquement dedans, mais finalement non. Ce changement paraît logique mais n’est pas si limpide pour un habitué des Sims 4.

Une fois votre logement découpé, à vous de déterminer le loyer de chacun et les règles à respecter. En fonction de la taille, l’ameublement et l’entretien global du logement, vous vous verrez attribuer une note globale de la qualité de votre bien. À vous maintenant de choisir les locataires, selon le nombre de membres de leur foyer et leur budget !

L’enfer c’est les locataires

La vie de propriétaire n’est pas de tout repos : vous aurez régulièrement des éléments à entretenir, vous subirez les pannes et fuites en tout genre de votre bien, et bien sûr vous veillerez au maintien des règles en vigueur. Vous pouvez aussi la jouer proprio cool et distant, et simplement appeler des sociétés pour réparer les dégâts à votre place. Gare aux Sims rebelles : vous pourrez réclamer une amende pour chaque règle enfreinte voire expulser à juste titre (ou non) ces locataires qui vous gâchent la vie. On espère que vous n’étiez pas copains avec, car toute expulsion entachera votre belle amitié… Si vous vous ennuyez avec tout ça, vous avez aussi la possibilité d’écouter au portes, fouiner dans les affaires de vos locataires et découvrir leurs plus gros secrets.

Notez par ailleurs que si vous ne vivez pas sur le terrain où se trouve la location, beaucoup moins d’événements cités plus haut apparaîtront et, la distance faisant, vous resterez en bons termes avec vos locataires en cas d’expulsion. Bien sûr, le loyer fixé par jour tombera à la fin de la semaine dans votre poche, une fois la sueur de votre front épongée. Mais le bon maintien de votre location reste une priorité, sinon vous vous exposez au risque de voir une révolte de vos locataires qui manifesteront devant votre lotissement. #pascontents !

Jenny from the loc’

De l’autre côté du mur, en tant que locataire, vous serez bien moins impactés par ces événements à condition de bien vous tenir. En cas de problème, il suffit de passer un coup de fil au propriétaire pour régler tout ça. Attendez-vous cependant à des petites visites surprise pour inspecter les lieux… Mais nous sommes confiants, vous êtes des locataires exemplaires n’est-ce pas ? Si vous êtes plutôt d’humeur agent du chaos, libre à vous d’enfreindre toutes les règles, de ne pas payer votre loyer ou encore de dégrader les lieux mais l’expulsion vous pendra au nez !

Le gameplay des Sims 4 À Louer est agréable à découvrir, et propose des situations inédites. Les relations entre Sims gagnent en profondeur avec cette proximité du voisinage, et la possibilité d’inclure plusieurs foyers à un même terrain rentrera certainement dans les habitudes. En revanche, on doute que le rôle de propriétaire conserve son intérêt dans le temps : avec une carrière, des enfants ou des activités à gérer, difficile d’ajouter à tout cela un bien à entretenir consciencieusement. Mais si vous souhaitez restez locataires, alors tant mieux : vous vivrez votre vie de Sim loin des tracas du quotidien et avec toujours une épaule sur laquelle vous reposer.

Le pack d’extension Les Sims 4 À Louer est un must-have pour tous les fans des Sims. La division résidentielle va sans doute devenir un incontournable de l’opus et rassemblera la plupart des joueurs. Quant à l’univers créé autour, on est moins sûr qu’il perdurera dans le temps : si l’on pense à Sulani, l’île tropicale proposée dans Îles Paradisiaques, beaucoup de Simmers admettent aujourd’hui s’en être détournés.

Les équipes des Sims ont à cœur d’inclure toujours plus de mixité dans le jeu et le pari reste réussi avec Tomarang et la culture thaïlandaise, mais ce n’est finalement pas cela que l’on retiendra de ce DLC. Rappelons tout de même que, même si Les Sims 4 soit désormais en free-to-play, les packs eux sont toujours au prix (beaucoup trop élevé) de 39,99€. Comparé au contenu proposé dans ce pack, plus maigre qu’à l’accoutumée, ça fait cher la mise à jour…