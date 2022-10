Les Sims 4 – EA face à la question de la représentativité

Attendue avec impatience par la communauté, la première conférence en ligne des Sims baptisée Behind The Sims Summit a regroupé plusieurs annonces sur l’avenir des Sims 4 et sur la célèbre licence en général dont un The Sims 5 pas vraiment nommé comme tel explicitement. Cet événement était également l’occasion pour Electronic Arts de mettre en avant les Simmers (joueurs des Sims) qui, par bien des manières, contribuent à faire vivre le jeu, à créer du contenu autour et dans le jeu via les nombreux mods et contenus personnalisés (CC). D’ailleurs, ce même contenu a permis de vraiment d’enrichir l’expérience du joueur et est une vraie opportunité pour EA.

Si cette reconnaissance était la bienvenue pour de nombreux créateurs, une majorité a trouvé que la représentation et la diversité n’était pas au rendez-vous et n’a pas perdu de temps pour le faire savoir sur Twitter.

En effet, Les Sims fait partie de ces jeux de réconfort, où le joueur s’y sent bien grâce au potentiel d’expression et de personnalisation qu’offre la licence. Ainsi, la tonne de contenus permet à n’importe quel joueur de trouver son compte et, à juste titre, de se sentir représenté. Cependant, sur 18 créateurs de contenus et joueurs des Sims, seule une personne noire a été mise en avant, poussant les joueurs à exprimer leur colère.

Electronic Arts a immédiatement réagi en reconnaissant les torts et en reconnaissant que les Simmers noirs « méritent de se sentir estimés dans tout ce que nous entreprenons chez Les Sims, nous nous tenons donc responsable de cette erreur et allons faire mieux dans le futur ».

Our creator segments during the Behind The Sims Summit did not fairly represent our vast community of players. Black Simmers deserve to feel seen in all that we do at The Sims, so we're holding ourselves accountable to this mistake and will do better moving forward. https://t.co/ZOiM7HqOlj — The Sims (@TheSims) October 22, 2022

Certains internautes ont rappelé que cette « erreur » était malvenue, surtout pendant le UK Black History Month. Quoi qu’il en soit, faute avouée, à moitié pardonnée, à condition que cela ne se reproduise plus dans le futur.

Nous vous rappelons que le titre de base des Sims 4 est désormais gratuit et que pour enrichir votre expérience, vous pouvez compter sur les mods et CC, ainsi que les DLC payants.