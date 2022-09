Les Sims 4 – La célèbre série passe en mode free-to-play

Il n’y a vraiment plus besoin de présenter la petite révolution que fut la série des Sims. Sortie tout droit du studio Maxis et de l’esprit de son créateur, Will Wright (également papa de Sim City), la série est rapidement devenue une référence dans son domaine : la simulation de vie. Aujourd’hui, Electronic Arts annonce un changement majeur pour sa poule aux œufs d’or, qui risquerait de ravir ceux n’ayant pas encore franchi le pas.

Cantonnée depuis sa sortie à un modèle économique « pay-to-play », que ce soit pour les opus principaux ou les extensions, Les Sims 4 s’apprête à pousser les portes du palais du free-to-play. Une première dans l’histoire de la licence, et cet événement aura lieu le 18 octobre 2022, que ce soit sur PC ou consoles.

Pour fêter ça et pour annoncer exactement ce à quoi on doit s’attendre avec un tel changement de cap (Season pass ? Abonnement ?), Electronic Arts annonce qu’un live-stream se tiendra le jour du passage en free-to-play, le 18 octobre donc, à 19h. Diffusé sur YouTube et Twitch, ce « Behind the Sims Summit » sera l’occasion de jouer au jeu des X différences entre la version payante et free-to-play.

Les joueurs ayant déjà acheté le jeu ne seront pas lésés, puisque EA a annoncé offrir un kit « Luxe dans le désert », comportant un oasis moderne et du mobilier affilié dont les matériaux principaux seront la pierre et le bois. De plus, les abonnées EA Play profiteront d’une version améliorée du titre : les membres classiques se verront offrir l’extension « Au travail », quand les membres Pro auront cette même extension ainsi que le kit d’objets « Bambins ».

Beaucoup de questions restent encore en suspens quant au passage au free-to-play, en espérant que ce dernier se fasse en douceur. EA semble prêt à donner une seconde vie à son titre et à continuer de l’alimenter en contenu pour les années à venir, ce qui dénote clairement avec les rumeurs de Sims 5 multijoueurs qui se baladent depuis un moment sur la toile.

Le rendez-vous est donc pris pour le 18 octobre à 22h pour en apprendre plus sur ce tournant pris par les Sims 4. Espérons que le succès soit au rendez-vous et que la proposition soit honnête envers elle-même et surtout envers les fans de la licence.