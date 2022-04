À chemin entre Les Sims et Animal Crossing, Gameloft annonce Disney Dreamlight Valley

Il y a peu, on apprenait l’existence du projet Disney Speedstorm, un jeu de course à la Mario Kart free-to-play mettant en scène plusieurs personnages de l’univers Disney/Pixar. Ce fruit du résultat du partenariat entre Disney et Gameloft n’est visiblement pas le seul puisque l’éditeur vient d’annoncer un nouveau jeu : Disney Dreamlight Valley.

Disney Dreamlight Valley se présente comme un hybride entre un simulateur de vie et un jeu d’aventure avec de l’exploration et de multiples activités. À mi-chemin entre Les Sims et Animal Crossing, les joueurs retrouveront les personnages emblématiques de Disney (même les méchants) et pourront tisser des liens avec eux à travers plusieurs quêtes pour sauver et restaurer le village, détruit et envahi par les Épines Nocturnes. Pêche, cuisine, jardinage, récoltes et construction sont également au programme.

Tout comme le jeu de Nintendo, il faudra aider nos voisins du royaume de Mickey pour débloquer des éléments de personnalisation inédits, mais également pour pouvoir participer à plusieurs activités en leur compagnie. Cela vous dit de cuisiner avec Rémy (de Ratatouille) ou de pêcher avec Dingo ?

Si le côté simulation de vie peut nous rappeler Les Sims et Animal Crossing, en ajoutant l’exploration pour sauver un village du mal, cela peut nous évoquer Grow: Song of the Evertree où le concept était à peu près le même.

Disney Dreamlight Valley sera un free-to-play. Eh oui, encore un. On espère que le modèle économique n’impactera pas trop le jeu et son développement. S’il faut payer pour pouvoir avancer dans l’histoire ou pour pouvoir faire les quêtes d’un personnage, on désespère déjà. Mais, surtout, pourquoi un free-to-play ? Le titre a quand même du potentiel et même s’il aurait fallu l’agrémenter de pack de contenu comme le fait déjà Electronic Arts pour les Sims, les joueurs auraient au moins la garantie d’avoir une base plutôt solide.

Pour l’instant, nous n’avons pas plus d’informations sur le fonctionnement des micro-transactions qui viendront soutenir le modèle économique et ne savons pas non plus encore si le multijoueur sera du voyage. En revanche, on sait que Disney Dreamlight Valley est attendu sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch en 2023. Un accès anticipé est d’ores et déjà prévu pour cet été à condition d’être abonné au Xbox Game Pass ou de faire l’acquisition d’un Pack Fondateur, dont le prix n’a pas encore été communiqué.