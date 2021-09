Disney Classic Games Collection réconcilie MegaDrive et Super Nintendo

C’est une expérience personnelle, mais ça fait presque 25 ans que la passion du jeu vidéo porte votre fidèle serviteur. 25 ans environ qu’on me retrouve manette à la main sur mon temps libre. Sur autant de temps, tout a changé ou presque : consoles, jeux, modes, options… Tout sauf la guerre des consoles en fait qui survit malgré les années. Enfin, si, elle aussi a évolué. De nouveaux acteurs, de nouveaux joueurs, une terminologie différente. Des souvenirs que nous rappellent volontiers les nombreuses compilations nostalgiques récentes comme Disney Classic Games Collection en 2019.

Enfin, sauf que Disney commettait alors une bévue avec cette compilation. En ne choisissant que les adaptations MegaDrive d’Aladdin et du Roi Lion, le géant américain tranchait au centre d’une zone de conflit, une bonne couche de sel sur une vieille blessure qui peine à se refermer. En effet, le débat entourant les jeux Disney (parfois très différents d’une console à l’autre) secondait celui opposant Mario et Sonic, des sessions qui se terminaient souvent par des échanges de noms d’oiseau et de béquilles.

D’ici peu, le tir devrait être rectifié. Oui, d’ici la fin de l’année, Disney compte commercialiser une nouvelle version de sa compilation, une version réunissant dans le même écrin de plastique les versions MegaDrive, Super Nintendo et surprise : Game Boy de ces 2 titres ! Et attendez, vous en reprendrez bien encore un peu, non ? Ce duo de jeux disponibles sous bien des formes en accueilleront un troisième : Le Livre de la Jungle, sorti lui aussi sur les mêmes supports.

Si vous avez acheté l’édition 2019, vous allez probablement vouloir répondre par la négative. Effectivement, rien ne semble indiquer qu’une mise a niveau soit prévue pour votre version de cette collection soulignant l’obligation d’un autre passage en caisse. Pas cool, on est d’accord mais à quel point êtes-vous prêts à rejouer à ses vieux classiques en HD en profitant de sauvegardes rapides et d’une option de rembobinage ? Vous seuls pouvez répondre à cette question. Disney Classic Games Collection est attendu sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch pour la fin d’année 2021.