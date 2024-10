Les Sims 4 – EA annonce les deux premiers kits de créateurs

On l’a appris lors des annonces pour le vingt-cinquième anniversaire de la franchise : les kits de créateurs font officiellement leur arrivée dans Les Sims 4 ! Sur le compte X de la franchise, on découvre les deux premiers kits : « Soirée pyjama » et « Salon rétro ». Ces contenus seront disponibles le mois prochain pour le même prix que les mini-kits à 5 €, mais ils ont la particularité d’être créés par des moddeurs de la communauté des Simmers.

« Soirée pyjama » est un kit pour le mode Créer un Sim, avec des tenues et maquillages conçus par Trillyke. Dans une interview sur le site officiel des Sims, la créatrice explique s’être inspirée des soirées que l’on voit dans les films pour imaginer de nouveaux pyjamas pour nos personnages. Pour le kit du mode Construction, « Salon rétro », Myshunosun indique avoir travaillé à partir d’une palette de couleurs afin de créer une ambiance cozy et chaleureuse.

Ces nouveaux kits sont très similaires aux mini-kits à 5 € auxquels nous sommes désormais habitués dans Les Sims 4 : le contenu est assez spécialisé et pas forcément essentiel pour profiter du jeu, mais il plaira à certains joueurs ou aux collectionneurs. Cela soulève néanmoins la question du « pourquoi ? » de ce nouveau type de kits.

Toujours dans l’interview sur le site officiel, on apprend que l’équipe des Sims laisse une grande liberté aux créateurs et créatrices qui collaborent sur ces projets. Elle s’est d’ailleurs inspirée du succès des précédentes collaborations avec des moddeurs. L’équipe souligne également que ces kits permettront aux joueurs sur console d’accéder à du contenu personnalisé, et qu’ils ne risqueront pas de rendre le jeu instable après chaque mise à jour, contrairement aux mods.

Cependant, difficile de ne pas tiquer en voyant qu’Electronic Arts a trouvé un moyen de rendre payantes des créations issues de la communauté, alors que des milliers de contenus personnalisés sont disponibles gratuitement sur Internet. Les plus cyniques pourraient même y voir une tentative de monétiser le travail des créateurs et créatrices, tandis qu’EA se contentera d’encaisser. Rappelons qu’à l’heure actuelle, il faut déjà débourser un SMIC pour acheter tous les DLC de Les Sims 4, et cela inclut les trente-trois mini-kits sortis depuis 2021. Quoi qu’il en soit, « Soirée pyjama » et « Salon rétro » seront disponibles le 14 novembre, et ils ne seront que les premiers d’une longue série de kits de créateurs qui continueront à sortir en 2025.