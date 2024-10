Les Sims 4 : À la vie à la mort – Du nouveau pour nos fantômes

Les Sims 4 : À la vie à la mort, le prochain pack d’extension de la célèbre simulation de vie, se dévoile un peu plus avec un nouveau trailer. C’est la Faucheuse elle-même qui nous présente tous les ajouts de gameplay qui seront introduits avec ce DLC !

Plusieurs éléments déjà aperçus dans la première bande-annonce sont développés dans ce second trailer. On voit qu’on pourra envoyer nos Sims rédiger leur testament avec une avocate en droit de succession et choisir l’émotion que leurs proches ressentiront à sa lecture. On découvre également que les sépultures seront entièrement personnalisables pour varier les décorations dans les cimetières, le nouveau type de terrain communautaire.

Les trois nouveaux traits de caractères sont aussi présentés : « poursuivi par la mort », « macabre » et « sceptique », qui permettront de définir les liens particuliers de nos personnages avec la mort. Enfin, on en apprend un peu plus sur le fameux parcours de l’âme et le système de liste de souhaits.

Un autre type de terrain fait son apparition et sera sans doute exclusif à Ravenwood : le service Mort de l’au-delà, où réside apparemment la Faucheuse et où elle travaille avec ses équipes de Sims qui suivent la nouvelle carrière du jeu. L’aspect parodique et satirique qu’on adore dans la série semble bien présent dans Les Sims 4 : À la vie à la mort. La Faucheuse nous parle avec son air pince-sans-rire de ses stagiaires, des quotas à remplir, des statistiques sur la mort… Dans cet esprit, on peut aussi voir un cercle de soutien aux fantômes. Il ne manque plus que le Manuel pour les personnes récemment décédées de Beetlejuice pour compléter le tableau.

Les fantômes sont bien les stars de ce trailer. Fini l’écran « game over » quand notre Sim actif meurt ! À la place, on aura un choix à faire : devenir un fantôme jouable, errer dans le monde ou renaître. Notre personnage pourra alors terminer son « parcours d’âme » et finir d’accomplir tout ce qu’il voulait dans le monde des vivants avant de rejoindre l’au-delà.

Autre nouveauté que les fans des Sims attendaient depuis très longtemps : les fantômes vont enfin avoir droit à leur arbre de compétences ! Comme tous les autres occultes du jeu, ils pourront débloquer de nouvelles capacités grâce à un système de points à distribuer. Certains pouvoirs permettront d’aider les vivants (par exemple en réparant les objets cassés), mais les personnages les plus chaotiques pourront s’amuser à terroriser les pauvres Sims ou à leur faire les poches.

Enfin, on en apprend un peu plus sur la réincarnation. Cette dernière se débloque une fois que notre Sim a terminé son parcours d’âme, et peut s’effectuer en allant se baigner dans le mystérieux lac sur la nouvelle map. Le personnage peut alors renaître dans n’importe quel foyer du jeu, que ce soit dans sa propre famille ou chez de parfaits inconnus. Dans sa nouvelle enveloppe charnelle, notre Sim peut garder certains traits de récompense durement acquis lors de sa vie antérieure.

Les Sims 4 : À la vie à la mort sera disponible le 31 octobre. En attendant sa sortie, on peut déjà imaginer toutes les histoires qu’on pourra créer pour nos personnages grâce à la réincarnation. Des âmes-sœurs qui se retrouvent dans toutes leurs vies, au personnage tourmenté qui renaît chez ses pires ennemis pour exercer sa vengeance de l’intérieur, les idées ne manquent pas !