Project René – Le futur des Sims sous le prisme du jeu-service ?

« Project René ». Voilà des mots qui raisonnent dans la communauté des Simmers depuis 2022. On a longtemps cru qu’il s’agissait d’un nom de code pour désigner les Sims 5 : après tout, Electronic Arts l’avait présenté comme « le prochain opus des Sims ». Sauf qu’il y a quelques semaines, l’éditeur a annoncé que les Sims 5 ne faisaient plus partie de leurs plans. On a aussi appris que Project René était un spin-off multijoueur des Sims. Le jeu est maintenant en phase de test, et les premières fuites soulèvent de nombreuses questions chez les fans.

Tout d’abord, c’est la fiche Google Store du jeu qui nous donne plus d’informations :

Explore un quartier parisien plein d’activités originales et de récompenses stylées ! Choisis ton Sim — chaque personnage a sa propre histoire — et rejoins tes amis ou d’autres joueurs pour explorer ensemble un quartier de Paris. Gagne des tenues inédites à la friperie en travaillant dans le café du coin ou en accomplissant des quêtes. Fais un vœu à la fontaine de la place, trouve des objets cachés, rencontre les habitants, et bien plus encore.

Évidemment, les premiers retours sur cette version alpha ne reflètent pas le produit final, qui n’a pas de date de sortie à ce stade. Les images qui ont fuité montrent qu’il n’y a pas de mode Créer un Sim (pour l’instant), mais que les joueurs sont invités à sélectionner un personnage parmi quatre déjà existants. On peut au moins choisir son prénom et changer de vêtements.

Niveau gameplay, Project René ne réinvente pas la roue : on voit une série de missions à réaliser, comme « rencontrer de nouvelles personnes » ou « acheter une nouvelle tenue ». Le jeu nous fait commencer en travaillant dans un café, où il faudra servir les clients. Cela ressemble à une ribambelle de jeux mobiles déjà existants, et on espère que les Sims sauront rendre l’expérience originale.

C’est surtout quand on fouille dans les fichiers du jeu qu’on découvre des choses intéressantes. Il semblerait qu’un Créer un Sim sera tout de même prévu, et qu’il devrait comporter des options qu’on réclame depuis longtemps dans les Sims 4 : possibilité de changer la taille de son personnage, d’avoir un fauteuil roulant, ou de faire parler notre personnage avec un accent !

On n’est pas surpris avec EA, Project René sera un free-to-play avec des achats optionnels en jeu. Toujours dans les fichiers, on peut voir que dix DLC sont déjà prévus alors que le jeu n’est qu’en alpha… On apprend aussi qu’il y aura un système de season pass, et qu’on pourra profiter du jeu en solo.

Impossible d’émettre un jugement pertinent aussi tôt dans le développement du jeu. Dans le même temps, des images d’un autre jeu mobile, Les Sims : Town Stories, ont aussi fuité. Et franchement, ça fait de la peine à voir : un énième jeu free-to-play plein de microtransactions, et une image de présentation qui sent l’IA à plein nez… Même si tous ces projets sont traités par des équipes différentes, on peut s’interroger sur leur pertinence à l’heure où les joueurs des Sims attendent surtout l’arrivée providentielle d’un concurrent qui détrônera les Sims 4, toujours bugué et incomplet selon certains.