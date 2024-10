Les Sims 4 : À la vie à la mort – Rendez-vous dans l’au-delà à Halloween

C’est dans la dernière roadmap qu’on a appris l’arrivée du nouveau pack d’extension des Sims 4 : À la vie à la mort. Les fans ont immédiatement commencé à élaborer des théories sur le contenu du DLC et à imaginer l’ajout des zombies, d’un monde sur le thème du cirque, ou d’une carrière active de Faucheuse. Le trailer sorti aujourd’hui va faire quelques déçus, mais promet aussi de belles surprises et des nouveautés qu’on attendait depuis longtemps.

Comme tous les packs d’extension, Les Sims 4 : À la vie à la mort viendra avec une nouvelle ville, divisée en trois quartiers. C’est à Ravenwood que nos personnages s’installeront et cohabiteront avec des fantômes qui ont encore des choses à accomplir dans notre monde.

On peut regretter que cette map ressemble à une énième ville européenne ou américaine entourée de sapins, mais certains éléments du décor viennent apporter un peu d’originalité. On remarque par exemple une forêt lugubre dans un genre de bayou ou un lac dans lequel on pourra se baigner (apparemment sans aucun vêtement les soirs de pleine lune). La ville viendra avec de nouveaux festivals, une maison hantée et un puits à vœux.

Mais c’est surtout le gameplay qui nous intéresse ici. Comme son nom l’indique, le pack est centré sur la mort. C’est donc sans surprise qu’on voit qu’on aura enfin la possibilité d’organiser des funérailles pour dire adieu à nos Sims préférés. Encore une fois, si c’est une bonne idée sur le papier, on ne s’est toujours pas remis du pack Mariage, et quand on lit sur le site officiel qu’on pourra « choisir parmi quatorze activités à faire pendant la cérémonie », on tremble déjà d’effroi.

Si on n’a pas droit à un nouvel occulte dans Les Sims 4 : À la vie à la mort, les fantômes auront droit à un coup de jeune : nouveaux pouvoirs, nouveau crac-crac, et nouvelles mission. Un Sim décédé pourra sentir qu’il a encore des choses à accomplir avant d’aller dans l’au-delà, et restera hanter le monde des vivants avant de partir en paix.

La mort des Sims aura aussi une place centrale dans la vie des autres personnages. On pourra par exemple préparer son décès en rédigeant un testament (et en décidant quel enfant chouchou de la famille héritera du pactole), avoir une carrière de thanatopracteur, et se honorer les morts au cimetière.

Le deuil va également être revu : chaque Sim réagira différemment à la mort d’un proche. Enfin, on aura bien une carrière d’assistant de la Faucheuse ! Le trailer nous montre aussi un énigmatique portail magique : un passage vers l’au-delà ?

Même si cela semble moins évident Les Sims 4 : À la vie à la mort célèbrera aussi la vie et encouragera nos personnages à mener une existence bien remplie. Une liste de choses à faire avant de mourir, qu’on pourra personnaliser, permettra aux Sims qui la complètent de débloquer un trait spécial et de réincarner leur âme dans un nouveau-né ! Une vie antérieure satisfaisante donnera des compétences supplémentaires au nouveau Sim.

Des nouveautés prometteuses donc, mais comme d’habitude avec les Sims, attendons de voir le résultat en jeu avant de trop s’enthousiasmer. Malgré un accueil plutôt positif, on ne peut pas reprocher à certains fans de se montrer plus réservés, tant les packs d’extensions récents ont eu tendance à décevoir et à être truffés de bugs. Réponse le 31 octobre !