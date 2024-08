Les Sims 4 : Amour Fou – D’amour et d’eau tiède

L’été est arrivé, et le thermomètre nous le rappelle avec insistance. Dans cette atmosphère caniculaire, les joueurs des Sims 4 ont eu le plaisir de découvrir, le 25 juillet, le tout dernier pack d’extension de la saga intitulé Amour Fou. Après les locations, la parentalité et les chevaux, place aujourd’hui à un DLC plus singulier, dont le contenu s’avère être plus adulte. Ce jeu, qui célèbre ses dix ans cette année, sait-il encore proposer des packs d’extension complets et satisfaisants pour la communauté ?

La ville la plus caliente des Sims 4

Inspirée par la ville de Mexico, l’architecture de Ciudad Enamorada vous surprendra par son explosion de couleurs chatoyantes et sa végétation luxuriante. La « ville amoureuse » se compose de trois quartiers distincts, offrant des ambiances complémentaires.

Le premier, urbain, abrite deux immeubles et promet une vie nocturne trépidante. Cependant, ne vous réjouissez pas trop vite : seuls deux appartements seront jouables, et il s’agit de penthouses. Bien que très esthétiques, ils ne sont pas les terrains les plus agréables à construire ou à jouer.

Le second quartier, plus tranquille, est idéal pour les premiers rendez-vous ou les rencontres rapides. On y trouve notamment le Beso Rapido (à ne pas prononcer à la française…), le motel local où l’on peut réserver une chambre pour une étreinte ou une nuit entière, avec malheureusement un gameplay « trou de lapin », un classique des Sims 4.

Enfin, la dernière zone de la carte s’articule autour d’un grand parc, semblable aux terrains communautaires du pack d’extension À Louer. Rempli de verdure, ce parc procure une sensation de bien-être, et son charmant kiosque romantique saura vous séduire.

Au total, Les Sims 4 Amour Fou propose 13 terrains, mais ils ne parviennent que difficilement à convaincre. Les constructions résidentielles sont jolies mais affreusemet sommaires, reflétant la simplicité du mode construction que nous aborderons ensuite. En revanche, nous saluons l’harmonie de la carte, qui offre une jouabilité variée selon les envies de vos Sims.

Un pack difficile à meubler

Côté construction, nous avons droit à de jolis détails, tels qu’une nouvelle clôture, des escaliers et des fenêtres aux encadrements fins (oui, on en rêvait). Les papiers peints arborent de belles textures et des motifs idéaux pour créer un coin romantique. Cependant, c’est au niveau du mobilier que nous éprouvons quelques déceptions : il n’y a pas de style prédominant, plutôt un mélange d’anciens meubles recyclés et de nouveautés difficiles à harmoniser.

L’atmosphère générale manque de cohérence, donnant l’impression d’avoir acheté plusieurs kits d’objets combinés en un seul. Mention honorable pour le lit en forme de cœur, un classique de la licence, les bordures de piscine (qui faisaient cruellement défaut) et la couverture romantique. Ce mode construction nous laisse comme un goût d’inachevé.

Regain d’espoir dans le mode Créer un Sim. En complément d’une mise à jour gratuite généreuse survenue juste avant la sortie du pack, de nouvelles tenues, coiffures et accessoires originaux aux textures soignées font leur apparition. Parmi ces nouveautés, on découvre des looks de soirée, des maquillages, des manucures ainsi que des chaussures au style inédit. Bien que certaines pièces soient redondantes, le style sexy et audacieux de ces nouveaux looks manquait au jeu et apporte une bouffée d’air frais, nous permettant de varier nos habitudes.

Certains ajouts sont même un peu « osés », comme des bijoux de corps, des harnais, des tenues en résille, et bien sûr, des costumes. Désormais, vos Sims peuvent se costumer pour séduire l’élu(e) de leur cœur. Des uniformes aux costumes d’aubergine, en passant par des masques aux allures Eyes Wide Shut, tout est permis pour des soirées endiablées. Étant donné les tenues plutôt cocasses des PNJ qui se promènent sur la carte, il ne serait pas surprenant de voir votre voisine arborer une tenue de super-héroïne lors de sa promenade matinale.

Attire-moi si tu peux

Le concept d’attirance fait son entrée avec ce nouveau pack, apportant plusieurs fonctionnalités intéressantes. Désormais, votre Sim possède des préférences amoureuses ainsi que des tue-l’amour. Vous pouvez ainsi définir les critères idéaux pour votre prochain rendez-vous. En apprenant à connaître un autre Sim, vous découvrirez également ses préférences, ce qui déterminera l’attirance entre eux. Ce mélange complexe peut engendrer une nouvelle dynamique relationnelle : saine, tendue, torride ou imprévisible, et cette dynamique pourra évoluer avec le temps en fonction du développement de la relation.

Les Sims seront également capables d’exprimer leur satisfaction dans leur relation, satisfaction fortement liée aux limites amoureuses introduites dans la dernière mise à jour gratuite. Il sera donc crucial d’entretenir votre relation pour éviter la rupture.

Ces ajouts de gameplay introduisent davantage d’imprévu, là où auparavant vos partenaires ne rompaient jamais avec vous ni ne posaient d’ultimatums. Ils peuvent désormais vous demander en mariage, proposer de se mettre en couple, ou alors carrément vous menacer de rompre si vous dépassez les bornes ; et ainsi créer des rebondissements qui ne seront plus exclusivement de votre initiative.

La mécanique du coeur

Le charme n’est pas inné, il s’acquiert : telle est la devise des Sims 4 : Amour Fou. Grâce à votre nouvelle compétence Romantique, apprenez à séduire et devenez le nouveau Hitch de votre quartier. Vos talents de séduction vous seront utiles dans la nouvelle carrière de consultant en amour et faciliteront vos interactions amoureuses au quotidien.

Vous pouvez également avoir certaines prédispositions grâce aux nouveaux traits « Prudent en amour » ou « Cœur d’artichaut », et aux nouvelles aspirations « Partenaire modèle » et « Explorateur romantique ». Deux dynamiques bien distinctes se dessinent ainsi dans ce pack : ceux qui butinent, et ceux qui croient aux contes de fées.

Adieu l’époque où vous contrôliez votre vie amoureuse de A à Z : dans Les Sims 4 : Amour Fou, vous pouvez désormais laisser votre rendez-vous organiser la sortie, ou même utiliser une application de rencontres. « Le Coin de Cupidon » fonctionne selon un système classique de « matchs » basé sur les photos et les traits de personnalité des profils. En likant un profil, vous l’ajoutez à votre liste de contacts et un premier rendez-vous peut rapidement être planifié. Pour les plus audacieux, le rendez-vous à l’aveugle est également une option.

Même les interactions ont bénéficié d’un coup de jeune avec un tout nouveau menu relationnel et des options permettant d’approfondir le lien avec votre partenaire. Comment se sent-on actuellement dans le couple ? Quel est le niveau d’attirance ? Comment travailler sur notre dynamique ou même envisager une thérapie de couple ? Désormais, il est impossible de passer toute votre vie de Sim à simplement cohabiter avec votre moitié : que vous le vouliez ou non, votre couple prendra de l’importance.

La découverte du pack d’extension des Sims 4 : Amour Fou nous laisse mitigés. Le titre, résolument familial, a jusqu’ici mis l’accent sur les proches et l’esprit de groupe. Avec ce pack, l’attention se recentre sur notre Sim qui gagne en profondeur. L’aspect adulte et intime reste finalement discret ou masqué derrière des censures amusantes, typiques d’EA, savamment dosées.

En revanche, de cette sortie, nous ne retiendrons que le gameplay relationnel qui enrichit nos parties. Proposé au prix de 39,99 €, ce dernier demeure onéreux et très inégal. Mais soyons lucides : à l’instar de son prédécesseur de 2023, « Grandir Ensemble », nous sommes convaincus qu’il deviendra un incontournable des mécaniques romantiques du jeu.