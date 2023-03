Les Sims 4 : Grandir Ensemble – La famille est une fête

Le mois de mars était riche en actualités pour Les Sims 4 : l’opus maintenant disponible en free-to-play a considérablement enrichi son contenu avec une grosse mise à jour gratuite ainsi qu’un nouveau pack nommé Grandir Ensemble. La très attendue nouvelle tranche d’âge (nourrissons) était au cœur de toutes les attentions, ainsi qu’un grand nombre de dynamiques familiales. Sortez le talc et les hochets, on a des bébés à gérer !

Quoi de neuf ?

Les nourrissons rejoignent donc les tranches d’âge du jeu, entre celle du nouveau-né et les (infernaux) bambins. À vous les gazouillis, les premières découvertes et couches à changer ! Cette tranche supplémentaire promettait, à son annonce, de remettre au cœur du gameplay les petits Sims, accentuer leur découverte du monde et tisser des liens plus forts avec leurs proches. Ce nouvel entre-deux promet un lot d’émotions inédites, de découvertes, et d’aventures. Côté conception, la science peut maintenant aider certains Sims : avec une manipulation génétique d’un ou plusieurs personnages, il est désormais possible de créer des “bébés-éprouvettes”, en parallèle de l’agence d’adoption, toujours disponible.

Beaucoup d’améliorations cosmétiques ont été apportées, avec une toute nouvelle garde-robe pour les nourrissons et beaucoup de détails pour toutes les tranches d’âge : vergetures, taches de naissance, cicatrices de césarienne… La génétique est désormais plus cohérente et les traits physiques d’un petit Sim sont visibles dès son plus jeune âge (couleur de peau/cheveux, yeux).

En jeu, outre une correction massive de bugs, un coup de propre a été fait sur les interactions et celles-ci sont désormais rangées par catégories : on se verra donc plus “Se battre” à côté de “Conversation profonde” par exemple. Logique. De tous nouveaux objets ont également fait leur apparition avec l’arrivée des nourrissons (barrière baby-proof, berceaux, mobiles, tapis de jeu…).

Les nouveautés restaient tout de même limitées car, avec l’arrivée du pack deux jours après, un flot de fonctionnalités et objets allait faire son apparition.

Le pack Grandir Ensemble

Axé sur les mécaniques familiales, ce nouveau contenu additionnel (payant) repense totalement les dynamiques entre membres d’une même fratrie, sous le sein d’un même toit ou non. Un système de compatibilité a été élaboré, selon les caractères et préférences des Sims. Il sera désormais possible de voir en un clin d’œil qui s’entend plus ou moins facilement. Cet indicateur ne reste qu’hypothétique, il est toujours possible de se lier d’amitié ou plus entre deux personnages dits incompatibles mais les rapports seront plus houleux, et la barre relationnelle plus difficile à faire augmenter. Stricts, facétieux, difficiles, les échanges entre les Sims pourront évoluer avec le temps : votre angélique nourrisson pourra devenir une ado rebelle et en complète fracture avec ses parents.

Ces dynamiques concernent tout l’entourage de votre personnage, qu’il soit amical, familial ou même professionnel. Les liens se complexifient, et apportent de la densité à vos parties. Vous avez également la possibilité d’inviter vos proches à passer un séjour temporaire chez vous, ainsi que de recevoir de délicieux appels de vieux potes inconnus au bataillon qui se proposent de squatter votre canapé durant quelques jours.

San Sequoia, la nouvelle map proposée avec ce pack est directement inspirée de San Francisco, ville mère de l’équipe du jeu. Verdure, parcs pour enfants, cinéma, espaces familiaux et grands lacs : la ville s’apparente à un quartier modèle pour familles enracinées ou en devenir. Souvent critiquées pour leur mauvaise qualité, les maisons proposées en début de partie sont aujourd’hui plus détaillées, mieux conçues et avec plus de personnalité. En s’entourant de créateurs de contenus durant ces dernières années, les “SimGurus” (membres de l’équipe du jeu) ont appris de leurs erreurs et corrigent le tir.

D’autres éléments cosmétiques importants ont également été ajoutés au “Créer un Sim” avec notamment des taches de rousseur et des grains de beauté. Les nouveaux meubles/éléments de construction viennent enrichir la mise à jour avec une (très attendue) table à langer, des nouveaux objets pour nourrissons/bambins ainsi que de la décoration plus classique livrée à chaque pack. Leur réalisation est à la hauteur des dernières propositions d’EA, avec un style toujours plus détaillé et aux inspirations variées (on VEUT ces sublimes lampes dans notre intérieur).

Depuis le passage du jeu en free-to-play, un réel virage a été pris du côté des équipes des Sims. La communication autour du jeu s’est renforcée, non seulement en travaillant plus fréquemment avec les créateurs de contenus mais aussi en se montrant un peu plus. Une nouvelle formule a été inaugurée avec le live “Behind the Summit” en octobre dernier. Depuis, les formats Premiere ou stream s’intensifient : les joueurs ont besoin d’être tenus au courant, et les équipes jusqu’alors en retrait jouent le jeu.

Un autre travail a été réalisé côté direction artistique, avec des prises de risques fortes notamment lors du teasing du pack Grandir Ensemble. Alors que le jeu s’en était tenu à (plus ou moins) la même identité visuelle depuis bientôt dix ans, le free-to-play a soufflé un vent de fraîcheur sur l’opus et a offert une belle renaissance à la créativité des équipes.

Ce double ajout de contenu est déjà un indispensable des Sims 4. Tellement indispensable qu’on aurait aimé qu’il fasse partie du jeu de base. Grandir Ensemble apporte des mécaniques profondes aux gameplay et le caractère aléatoire des dynamiques entre Sims rafraîchit considérablement le jeu.

Les prières des joueurs prononcées depuis ces derniers mois ont été exaucées, avec une réelle proposition aboutie et novatrice. Là où ils ont pu se sentir lésés avec notamment le lancement catastrophique du pack Mariage (truffé de bugs corrigés bien plus tard), on découvre avec Les Sims 4 Grandir Ensemble une proposition accomplie, et surtout digne de nos attentes.