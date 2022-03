Les Sims 4 Mariage – Pour le meilleur et (surtout) pour le pire

Nos Sims peuvent enfin se dire OUI dans ce tout nouveau pack sorti le 23 février dernier. Suite à la mise en ligne du trailer, EA avait annoncé que ce pack ne serait pas disponible en Russie. La vidéo présentait l’histoire d’amour de Dom et Cam, deux femmes s’apprêtant à se passer la bague au doigt. La licence étant très engagée auprès de la communauté LGBTQI+, et connaissant le positionnement de la Russie au sujet de l’homosexualité, il leur paraissait impossible de sortir le pack sans modifications.

Choqués, les joueurs russes (qui ne partagent bien évidemment pas tous les opinions de leurs lois fédérales) communiquaient leur désespoir auprès d’EA, se sentant injustement privés de contenu. Finalement, dans une seconde déclaration des équipes, on nous confirme que le pack sortira bel et bien en Russie, sans modifications, mais avec quelques jours de retard (le pack est sorti le 23 au lieu du 17 février). Ce petit épisode est malgré tout resté bien en travers de la gorge des Simmers, car sans modifications, rien – en apparence – ne justifiait de retarder la sortie du pack. Dans ce contexte particulier, les joueurs ont attendu le lancement avec une certaine méfiance, et des attentes un peu plus précises qu’à l’accoutumée. Et ils ont eu raison : ce nouveau contenu les a plus que refroidis.

Tartosa, la dose de vitamine D en plein hiver

C’est clairement le gros point positif du pack. Le nouveau monde, Tartosa, est inspiré des pays latins, avec une belle lumière orangée, des cyprès et de grandes demeures en pierre. On nous offre également plusieurs petites plages et une splendide cascade. Le centre-ville est un peu plus maigre, avec seulement une fontaine et deux commerces. Première déception : la boutique qui devait servir à choisir sa tenue de mariage est en fait un décor avec une interaction basique qu’on utilise sur les commodes et miroirs du jeu (“Choisir une tenue habillée”). Niveau construction, EA a de nouveau fait appel à des créateurs pour imaginer les futurs foyers de Tartosa. Dans l’ensemble c’est plutôt moyen, les maisons sont un peu grossières, mais on leur pardonne vu le nombre de détails truffés dans le décor.

Avec ces nouveaux objets, tout sera PAR-FAIT !

Les nouveaux objets proposés, bien qu’assez “cliché” (tout est blanc, beige ou en bois) font le job. On manquait de meubles de cérémonie, c’est chose faite. Un beau travail a également été fourni au niveau des plantes/fleurs, avec de belles propositions (point bonus à l’immense bouquet qui fait la taille d’un mur). En revanche, on peut difficilement recycler ces nouveaux objets pour un chez-soi.

Niveau tenues et coiffures, c’est toujours le même problème (qui commence à nous fatiguer sérieusement) : un gros déséquilibre entre les hommes et les femmes. Nos amis masculins sont clairement lésés : 14 tenues/vêtements contre 26 chez les femmes. 1 seule nouvelle coiffure, contre 6 chez ces dames. Ne parlons même pas des accessoires, bagues, chaussures… C’est dommage de se concentrer sur un seul genre, bien que l’on sache que toutes ces nouveautés sont utilisables par les deux, l’intention est là.

Ça commençait bien, et puis…

La déception réside dans le gameplay. Bien que le patch proposé le jour de la sortie corrige certains bugs repérés par les EA Games Changers (panel de joueurs sélectionnés pour tester leurs jeux en avant-première), en tant que joueurs lambda nous ne sommes pas censés le savoir, et surtout il reste de nombreux couacs à corriger à l’heure où nous écrivons ces lignes.

On nous propose de nouveaux événements liés au mariage, comme un dîner de fiançailles ou encore un “enterrement de vie de jeune Sim”. Sur le papier, c’est rafraîchissant et ça permet d’allonger la durée de vie du jeu et le côté RP, car un mariage de base pouvait être assez expéditif. Mais à quoi bon proposer tout ça si rien ne fonctionne ? Personne ne nous écoute quand on porte un toast, on continue à discuter au lieu d’ouvrir le bal, la pièce montée se gâte car personne n’en mange, les invités restent debout alors qu’on leur demande de s’asseoir… Pire encore : il faut insister et demander au moins 4 fois à votre Sim de… se marier, tout simplement. On en viendrait presque à regretter les mariages du jeu de base.

Là où tout devait se jouer, et vraiment devenir l’épicentre de ce pack, devient finalement accessoire et on préfère profiter de Tartosa et de nos nouveaux objets. Le comble : un joueur a proposé dans la foulée un mod pour fixer les bugs du pack et venir “à la rescousse” des joueurs dépités…

Les Sims 4 : Mariages a certainement de beaux jours devant lui, à condition qu’EA réagisse et apporte des solutions rapides au mécontentement des joueurs. La communauté, bien qu’extrêmement fidèle à la licence, commence à fatiguer des actions de moins en moins compréhensibles des équipes. Malgré tout, quand on voit la ville de Tartosa, impossible de nier que celles-ci savent encore faire rêver les utilisateurs, et là-dedans réside le secret pour entretenir notre amour de la licence.