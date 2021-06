Test Les Sims 4 Décoration d’intérieur – Damidot fait-elle défaut ?

Depuis sa sortie il y de cela deux semaines, nous avons pu tester sous toutes les coutures le nouveau pack jeu fraichement disponible pour Les Sims 4, à savoir Décoration d’intérieur. Son principe est simple, on devient décorateur d’intérieur et on retape la baraque ou l’appartement de sims mécontent de leur cadre de vie. Armé de notre savoir-faire un d’un bon goût évident, il nous incombe alors de devoir répondre à leurs désirs pas toujours très clairs.

Dans les faits, cela se passe comme n’importe quel autre métier proposé par le jeu, on prend notre téléphone, on cherche l’offre d’emploi, on valide et on attend le lendemain avant d’embaucher. Nous est alors proposé quelques missions que l’on doit accomplir pour gagner notre argent et monter en grade pour débloquer toujours plus de jobs, mais de plus en plus prestigieux au fur et à mesure que l’on se fait un nom.

Vient alors la rencontre avec nos clients du moment qui nous offrent donc l’opportunité de refaire leur intérieur et avec ceci le premier petit problème de ce pack. En effet, nos on nous demande de rénover une pièce donnée chez un sims, mais on ne nous indique pas laquelle, ce qui rend l’opération un peu floue. Néanmoins, le reste fonctionne bien, on peut même interroger nos interlocuteurs pour en savoir plus sur leurs goûts et le style de décoration qu’ils aimeraient avoir.

Ceci est d’ailleurs lié à la mise à jour qui apportait un nouvel onglet dans l’outil de création de personnages et dans lequel on peut définir les goûts de son sims, de sa couleur préférée à ses genres musicaux préférés en passant par les activités qu’il aime pratiquer, avec une nouvelle catégorie liée au pack. En revanche, notre discussion préalable avec le client ne nous ouvre pas toutes les portes et notre réussite ne dépendra pas uniquement de ce qu’il nous dit, puisque l’on ne peut que connaitre que 3 de ses goûts, et qu’il y a un budget défini pour le travail demandé, que l’on peut tenter de négocier.

Cette étape, que l’on peut totalement skipper, est très importante. Car un foyer est souvent composé de plusieurs personnes et chaque avis compte et est à prendre en considération, et à mesure que l’on progresse, les attentes seront plus pointues et il faudra écouter chaque sims d’une maison pour tenter de découvrir l’angle idéal à donner à notre rénovation. Cela demande parfois autant de recherche que d’écoute, et ce n’est franchement pas toujours simple, mais c’est l’une des étapes les plus intéressantes du métier.

Une fois notre analyse terminée, on entre enfin dans le vif du sujet et commence alors notre trip D&CO, sauf qu’ici on est seul, pas d’équipe de peintres ou de menuisiers pour nous assister. On choisit alors la pièce que l’on souhaite rénover, vu qu’elle ne nous est pas indiquée, et en fonction des informations que l’on a en notre possession et du budget, on se retrousse les manches et on se met au travail.

Commence alors un jeu que l’on connait bien dans les Sims et qui ne devrait en aucun cas poser problème aux habitués du jeu. Ce n’est pas inintéressant, sachant qu’il faut prendre en considération 3 différents facteurs que sont les goûts des propriétaires, le budget alloué à la rénovation, ainsi que la configuration de la ou des différentes pièces. Ainsi, on jongle entre les différents objets à disposition, on tente des trucs, on se perd parfois un peu et au final on parvient à se satisfaire de ce que l’on a accompli.

Ce qui est plutôt grisant, c’est que l’on nous laisse tout de même une part de liberté créative et on peut alors se laisser aller à créer des extravagances thématiques, certes risquées, mais qui peuvent aussi rapporter très gros au final. Bon, ne vous attendez pas non plus à quelque chose d’extraodirnaire, car cela ne l’est pas, mais c’est dans l’ensemble très réussi et assez chronophage.

Une fois l’opération rénovation terminée, on rappelle nos chers clients pour leur proposer de découvrir, non sans frimer un peu d’ailleurs, notre travail et on peut même créer une sorte diaporama avant/après de l’intérieur rénové, marrant, mais gadget. Les sims rendent alors leur verdict sur nos créations et là c’est quitte ou double, soit ils aiment, soit ils détestent, et dans ce cas on dit adieu à notre paiement et à notre réputation.

Dans le cas contraire, c’est tout bénef, puisque l’on engrange alors un petit pactole avec en prime un gain de réputation substantiel. C’est le début d’une longue et belle carrière qui peut par contre basculer très vite dans l’obscurité si on ne prend pas garde à satisfaire nos clients. Simple, mais efficace, le principe de jeu peine par contre à évoluer et tourne un peu en rond, même si les missions sont de plus en plus délicates. À noter que la communauté s’est déjà activée sur le store pour nous proposer du joli contenu bonus et gratuit.

Alors on le sait, Les Sims 4 est un chouïa moins abouti que ses prédécesseurs dans le choix des couleurs et des motifs pour le mobilier, les tapis ou encore le papier peint. On espérait alors que l’option de créer soi-même ses propres styles, comme c’était le cas dans Les Sims 3, reviendrait avec ce pack, mais malheureusement ce n’est pas le cas. Alors on peut changer l’apparence visuelle d’un objet, mais uniquement avec des thèmes et couleurs prédéfinis.

Petite déception qui va de pair avec ce qu’offre réellement Les Sims 4 Décoration d’intérieur. Car si la possibilité de modeler les canapés pour répondre aux particularités d’une pièce à redécorer est un véritable bon ajout, être décorateur d’intérieur n’est finalement pas d’un grand intérêt, hormis la possibilité d’être payé pour quelque chose que l’on fait habituellement pour soi-même dans le jeu de base. Ravaler la façade de son lieu de vie n’a rien d’inédit et cela existe depuis le tout premier épisode.

Néanmoins, le pack offre par contre pas mal de nouveaux objets de décorations, que vous pourrez aussi utiliser en dehors de votre activité professionnelle, et même s’ils restent assez classiques finalement, ils n’en demeurent pas moins réussis et sauront contenter quasiment tous les goûts. On retrouve même de nouvelles variations pour du mobilier déjà disponible dans certains autres packs, ce qui apportent tout de même une petite touche de nouveauté à l’ensemble.

Tout style d’ameublement est disponible ici, du meuble en kit typé IKEA en passant par la petite étagère en bois très écolo sur les bords jusqu’au mobilier un peu gothique sur les bords, et de ce point de vue, Décoration intérieur fait largement le travail. On reste plus réservé par contre sur les nouveaux apports cosmétiques comme les tenues ou les nouvelles coupes de cheveux, car toute la sélection et tous les looks ne nous ont pas plu. Notons d’ailleurs que c’est beaucoup mieux du côté des femmes que des hommes.

Les Sims 4 Décoration d’intérieur fait le boulot sans trop se fouler. Le nouveau métier est intéressant, évolue bien et exploite l’une des options les plus prisées du jeu. Cependant, on ne peut s’empêcher de penser qu’il manque ce petit quelque chose qui rendrait l’expérience indispensable, une plus-value qui apporterait un vent de fraicheur à la conception des intérieurs et qui n’en ferait pas juste un métier.

Certes il y a de nouveaux objets, l’idée des canapés modulables à l’envie est bonne et comme d’habitude on a quelques petits ajouts cosmétiques, mais il n’y a rien ici de révolutionnaire et on ne note pas non plus d’évolution notable de la formule de création des intérieurs. En l’état, c’est donc satisfaisant, mais cela ne mérite par contre peut-être pas les 19, 99€ demandés, hormis si vous êtes passionnés par le métier proposé ou que les nouveaux objets vous intéressent au point de débourser une telle somme pour les obtenir.