Les Sims 4 – Avec Décoration d’intérieur, Damidot va pointer au chômage

Les Sims 4, et la saga en général, ne parlent pas qu’aux amateurs de simulation de vie et de stylisme, mais aussi aux architectes et décorateurs d’intérieur en herbe, qui y trouvent là un excellent moyen de pouvoir construire et décorer leur nouvelle demeure. À la rédac, on est d’ailleurs beaucoup à ne jouer qu’au jeu de feus Maxis et Electronic Arts pour cette seule et unique raison, ou presque.

Pourquoi ? Tout simplement parce que l’outil de construction est franchement élaboré et que pour ce qui est de la décoration, il y a de quoi faire. Entre ce qui est gratuit et payant, via différents packs d’objets (parfois néanmoins assez chers) ou certaines extensions, ou de par les mods créés par la communauté, on s’y retrouve totalement et on passe souvent de longues heures à (re)décorer notre intérieur afin qu’il réponde à nos rêves les plus fous.

EA étant au fait de cet amour de beaucoup de joueurs pour tout le côté décoration, l’entreprise américaine a décidé de sortir un nouveau pack de jeu appelé Décoration d’intérieur, ne s’attardant que sur cet aspect précis du jeu. Pour ce faire, un nouveau job devient disponible, celui de décorateur d’intérieur, et votre mission consiste simplement à rénover les maisons ou appartements de différents Sims.

Bien évidemment, vous ne pouvez pas faire n’importe quoi, puisqu’il faudra répondre aux demandes et désirs de vos clients, tout en prenant en compte leur budget, ainsi que la surface habitable. Tout ceci non seulement dans le but de rendre les Sims heureux, mais aussi d’obtenir quelques recommandations qui vous permettront d’atteindre des clients de plus en plus exigeants et huppés.

Pour vous aider dans votre nouvelle tâche, Décoration d’intérieur propose de nombreux nouveaux objets de décoration et meubles modulables. On parle là de canapés modulables, d’étagères modulaires ou encore de cuisinières et fours intégrés. Une bonne idée qui permet de s’adapter plus facilement aux particularités spatiales des différentes habitations qu’il nous faut rénover.

Enfin, à la manière d’une Valérie Damidot déchainée dans D&CO, vous pourrez mettre en scène le reveal de votre travail à vos clients avec de petites saynètes avant/après très télévisuelles et ainsi observer leur réaction, gare aux mauvaises surprises. Jetez donc un petit coup d’œil au trailer ci-dessous pour avoir un petit aperçu de ce qu’offre Les Sims 4 Décoration d’intérieur qui est d’ores et déjà disponible sur PC, Mac, PlayStation 4 et Xbox One.