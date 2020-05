Les Sims 4 Écologie – Imaginez et construisez un monde plus vert

Le confinement et ses nombreuses heures vous ont fait faire le tour des possibilités offertes par les Sims 4 ? Vous souhaitez pendre un peu de recul sur le monde anthropomorphe d’Animal Crossing: New Horizons ? Bonne nouvelle, Les Sims 4 s’apprête à accueillir un nouveau pack d’extension. Nommé Les Sims 4 Écologie, il mettra l’accent sur un mode de vie plus durable en invitant les joueurs sur un chemin plus vert et plus respectueux pour l’environnement.

Les Sims pourront utiliser des sources d’énergie alternatives, cultiver leur propre nourriture ou encore recycler des matériaux pour en faire de nouveaux meubles, tant de possibilités pour former une communauté écologique et ainsi transformer le quartier en modèle florissant de durabilité. Les Sims 4 Écologie introduit le monde ouvert de Evergreen Harbor dans lequel chaque sims devra apprendre à minimiser son impact sur l’environnement. Installer des panneaux solaires, des éoliennes ou des jardins verticaux pour la culture, le chemin vers une planète plus propre sera long, mais devient plus que nécessaire. Surtout que le respect de l’environnement aura un impact direct sur le jeu.

En effet, si les joueurs font le choix de ne pas agir, ils risquent de voir la nature se dégrader, les déchets s’accumuler dans les propriétés et le niveau de la pollution de l’air augmenter. À l’inverse, plus il y a de Sims qui s’impliquent en ramassant les déchets, en entretenant leur jardin et en utilisant des matériaux de construction écologiques, plus leur monde se transforme : l’eau boueuse devient parfaitement claire, les bâtiments incluent plus de végétation, et une aurore boréale chatoyante peut apparaître dans le ciel.

George Pigula, producteur du pack d’extension Les Sims 4 Écologie, déclare :

“Nous sommes ravis d’offrir aux joueurs l’opportunité d’explorer un mode de vie écologique et de jouer avec les changements qu’ils veulent voir. En découvrant et en adoptant des habitudes durables, comme l’utilisation de panneaux solaires ou d’éoliennes pour obtenir de l’électricité, ou le recyclage de matériaux pour créer de nouveaux meubles, les joueurs et leurs Sims peuvent jouer avec la vie de façon totalement inédite.”

Un sujet dans l’air du temps qui, on l’espère, pourra donner quelques idées à certains joueurs. Les Sims 4 Écologie est prévu pour le 5 juin 2020 sur consoles (Xbox One et PlayStation 4) et PC. Il sera proposé au prix de 39,99€ et nécessitera le jeu de base.