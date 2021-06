Les Sims 4 s’offre un bol d’air frais avec l’extension Vie à la campagne

Alors que beaucoup attendent aujourd’hui l’annonce d’un cinquième épisode, Electronic Arts n’en a vraiment pas fini avec Les Sims 4, car c’est bien une nouvelle extension qui a été dévoilée il y a quelques jours. Prénommée Vie à la campagne, elle proposera, comme son nom l’indique, de poser nos valises dans un petit village rural nommé Henford-on-Bagley pour y découvrir les joies d’une vie paisible et sereine.

Finis l’agitation usante de la ville et le monde grouillant à chaque coin de rue, voici venu le temps de la tranquillité et de la plénitude où il fait bon vivre. Il y est question de devoir se reconnecter avec la nature en redécouvrant ses joies et ses bienfaits au travers de diverses activités qui nous seront proposées d’accomplir dans cette nouvelle extension. On parle là de randonnées en forêt, de promenade bucolique dans la campagne ou encore de découvrir les traditions du village et d’aller se poser tranquillement au pub du coin.

Mais tout ceci fait très touriste et Vie à la campagne voit tout de même plus ambitieux en nous proposant par exemple d’élever nos propres animaux, comme des poules pour en récupérer les oeufs ou des vaches pour le lait, et même des lamas de la laine bien soyeuse. De même qu’il sera possible de faire ses propres plantations de fruits et légumes, et d’aller au marché local pour acheter quelques aliments frais et cuisiner de bons petits plats.

Chose intéressante et ludique, des concours seront fréquemment organisés durant la Foire de Finchwick au village et vous pourrez alors montrer à toutes et tous l’étendue de vos talents de cultivateur et d’éleveur. Une autre activité fait d’ailleurs son apparition avec le point de croix qui vous permettra de réaliser de jolis canevas, même si on ne sait pas s’il faudra impérativement le pack d’objet Trico de pro pour pouvoir réaliser une telle chose.

Toujours dans l’optique de communier avec la nature, Les Sims 4 Vie à la campagne nous permettra de faire ami-ami avec la faune sauvage locale. On pourra alors gagner la confiance d’animaux divers comme des lapins tout mignons ou encore des oiseaux, ce qui nous permettra d’avoir un peu d’aide dans le jardin et de glaner de petits cadeaux de temps en temps, mais gare aux renards qui rôdent…

Enfin, Les Sims 4 Vie à la campagne sera disponible le 22 juillet prochain sur consoles PlayStation et Xbox, mais aussi sur PC et Mac au prix de 39,99€.